VRŠNJAČKO NASILJE: Kako ga prepoznati, zaštititi dete i prijaviti

VRŠNjAČKO nasilje nije svaki konflikt ili pojedinačni agresivni postupak među decom. Kako objašnjava Ljiljana Marković, specijalni pedagog Educentra, nasilje karakterišu namera da se drugom detetu nanese šteta, ponavljanje tokom određenog perioda i neravnopravan odnos snaga između deteta koje vrši nasilje i deteta koje ga trpi.

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Postoji više oblika vršnjačkog nasilja – fizičko, verbalno, socijalno, kao i elektronsko, odnosno digitalno nasilje. Ono može da podrazumeva udaranje i guranje, ali i vređanje, ismevanje, ponižavanje, isključivanje deteta iz društva, pretnje i različite oblike uznemiravanja putem interneta.

Kakva su deca koja vrše nasilje?

Deca koja se ponašaju nasilno često imaju pozitivan stav prema nasilju i rešavanju konflikata na taj način. Takav obrazac ponašanja može biti naučen u porodici ili širem socijalnom okruženju, ali i među vršnjacima.

Ipak, kako upozorava Marković, nije tačno da su sva deca koja vrše nasilje nužno i sama žrtve nasilja, kao što ni deca koja trpe nasilje nisu nužno stidljiva, anksiozna i povučena.

Kazna sama po sebi nije dovoljna

Kada je reč o deci koja vrše nasilje, važno je razumeti razloge zbog kojih biraju takav način ponašanja. Samo kažnjavanje, bez rada na promeni stavova i uverenja o nasilnom rešavanju problema, ne mora dovesti do promene ponašanja.

Kod dece koja trpe nasilje važno je izgraditi sistem podrške. To podrazumeva podršku porodice, pomoć u stvaranju novih prijateljstava, jačanje postojećih odnosa, samopouzdanja i komunikacionih veština.

Roditelji imaju važnu ulogu u oba slučaja. Trebalo bi da prate promene u ponašanju i raspoloženju deteta, razgovaraju sa njim i reaguju kada primete da postoji problem.

Decu je važno naučiti da se u slučaju vršnjačkog nasilja obrate odrasloj osobi od poverenja – roditelju, nastavniku ili drugoj osobi koja može da im pomogne. Odrasli, sa druge strane, treba da slušaju decu, da njihove probleme ne minimiziraju, ali ni da reaguju neprimereno ili prenaglašeno.

Gde se može prijaviti vršnjačko nasilje?

Nacionalna platforma "Čuvam te" Ministarstva prosvete Srbije omogućava onlajn prijavu svakog oblika nasilja koje uključuje maloletna lica, bilo da su deca žrtve ili počinioci. Prijava može biti anonimna, a u postupanje po prijavi mogu biti uključene obrazovne ustanove, centri za socijalni rad, policija, tužilaštvo i druge nadležne institucije.

Prilikom prijave mogu se navesti okolnosti događaja, mesto i vreme, opis nasilja, podaci o žrtvi i počiniocu, a moguće je priložiti i dokaze, poput fotografija, snimaka ili dokumenata.

Prijava nasilja dostupna je na platformi „Čuvam te“, a link za prijavu nalazi se OVDE.

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