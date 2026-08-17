Društvo

MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI PODELILA PRELEPE VESTI: Rođeno 877 beba više nego lane - Država isplatila milione za roditeljski dodatak!

В. Н.

17. 08. 2026. u 17:48

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U SRBIJI je u prvih šest meseci ove godine rođeno čak 877 beba više nego u istom periodu lane, saopštila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

МИНИСТАРКА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ ПОДЕЛИЛА ПРЕЛЕПЕ ВЕСТИ: Рођено 877 беба више него лане - Држава исплатила милионе за родитељски додатак!

Foto: Unsplash/Omar Lopez

- U prvih šest meseci 2026. godine rođeno je 877 beba više nego u istom periodu prošle godine. Do 1. jula ove godine za roditeljski dodatak isplaćeno je 27,5 milijardi dinara – 5,5 milijardi više nego u istom periodu prošle godine.

Iako je roditeljski dodatak pravo iz oblasti porodične politike, isplate davanja za porodicu realizuju se preko Ministarstva za rad, i zato je naša odgovornost da obezbedimo da ta podrška stiže redovno i sigurno do svake porodice koja na nju ima pravo.

Istovremeno, pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta trenutno koristi 54.406 lica, a za isplatu ovog prava u 2026. godini do sada je izdvojeno oko 50 milijardi dinara.

Iza svakog broja su dete, majka, otac i porodica. Zato ćemo nastaviti da radimo da podrška države bude konkretna, sigurna i pravovremena. Jaka porodica znači jaku Srbiju - navela je ministarka.

(Kurir.rs)

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