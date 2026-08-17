Svaki napad mora biti osuđen: Ministar pravde Nenad Vujić o paljenju automobila valjevskom tužiocu
MINISTAR pravde Srbije Nenad Vujić najoštrije je osudio paljenje automobila javnog tužioca u Valjevu, ističući da svaki napad na državne institucije i nosioce pravosudnih funkcija mora biti rasvetljen i osuđen od strane javnosti.
- Kao ministar pravde već mesecima ukazujem da napadi na nosioce, kako javnotužilačkih funkcija, tako i sudisjkih , moraju biti rasvetljeni, ali i odbačeni kao nedopustivi od strane najšire javnosti - naveo je Vujić. - Naglašavam da su jedino institucije te koje obezbeđuju pravnu državu i vladavinu prava za koju se svi zalažemo. Poslednji u nizu napada dokaz je da svi mi moramo raditi na jačanju institucija bez selektivnog pristupa.
Vujić je podsetio da se tačno pre godinu dana desio napad na zgradu javnog tužilaštva u Valjevu, kada su oštećene prostorije javnog tužilaštva. Ovaj napad je bio izazvan lažnim vestima da je policija ubila maloletnika u tom gradu.
- Jedan deo javnosti je tada ćutao, a ne mali broj odobravao taj napad - istakao je srpski ministar pravde. - Zato svaki napad, ali i proganjanje ljudi koji rade u institucijama, mora biti osuđen. Očekujem da će svi nadležni državni organi postpati hitno, a svi mi se kao građani okrenuti poštovanju zakona i pravne države.
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