Svaki napad mora biti osuđen: Ministar pravde Nenad Vujić o paljenju automobila valjevskom tužiocu

MINISTAR pravde Srbije Nenad Vujić najoštrije je osudio paljenje automobila javnog tužioca u Valjevu, ističući da svaki napad na državne institucije i nosioce pravosudnih funkcija mora biti rasvetljen i osuđen od strane javnosti.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

- Kao ministar pravde već mesecima ukazujem da napadi na nosioce, kako javnotužilačkih funkcija, tako i sudisjkih , moraju biti rasvetljeni, ali i odbačeni kao nedopustivi od strane najšire javnosti - naveo je Vujić. - Naglašavam da su jedino institucije te koje obezbeđuju pravnu državu i vladavinu prava za koju se svi zalažemo. Poslednji u nizu napada dokaz je da svi mi moramo raditi na jačanju institucija bez selektivnog pristupa.

Vujić je podsetio da se tačno pre godinu dana desio napad na zgradu javnog tužilaštva u Valjevu, kada su oštećene prostorije javnog tužilaštva. Ovaj napad je bio izazvan lažnim vestima da je policija ubila maloletnika u tom gradu.

- Jedan deo javnosti je tada ćutao, a ne mali broj odobravao taj napad - istakao je srpski ministar pravde. - Zato svaki napad, ali i proganjanje ljudi koji rade u institucijama, mora biti osuđen. Očekujem da će svi nadležni državni organi postpati hitno, a svi mi se kao građani okrenuti poštovanju zakona i pravne države.