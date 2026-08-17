POGLEDAJTE - PANCIR ZA SRPSKO NEBO: U toku obuka pripadnika 250. raketne bigade (VIDEO/FOTO)

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PRIPADNICI diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva naoružanog hibridnim artiljerijsko-raketnim sistemom "pancir S-1" realizuju intenzivnu obuku za izvršavanje namenskih zadataka u operacijama Vojske Srbije, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.
Obuka se realizuje kontinuirano, radi usavršavanja veština neophodnih za kvalitetnu i pravovremenu realizaciju taktičkih radnji, a posebno borbenog rada posluga i efikasnog gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru i na zemlji.
Obuka obuhvata vežbe brzog posedanja vatrenog položaja iz pokreta, prevođenje sistema u borbeni rad i deo borbenog rada, kao i dopunu borbenog kompleta raketama i artiljerijskom municijom.
Prema rečima komandanta diviziona potpukovnika Predraga Mišića, pripadnici jedinice tokom ove obuke uvežbavaju brzu i bezbednu pripremu za premeštanje, odnosno prevođenje iz marševskog u borbeni položaj i hitno posedanje vatrenih položaja, osmatranje, otkrivanje i gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru.
-Veliki broj složenih zadataka i aktivnosti, kao i obaveza usklađenog rada svih elemenata sistema, u situacijama kada su brza reakcija i tačnost presudne, od pripadnika artiljerijsko raketne baterije za PVD 'pancir S-1' zahteva maksimalnu uvežbanost, koncentraciju i visok nivo obučenosti u celini. Jednom rečju, članovi borbene posluge upućeni su jedni na druge. Svako ima svoju ulogu, ali samo timski rad i međusobno poverenje garantuju uspeh, što je ključno za efektivnost i efikasnost jedinice, naglašava potpukovnik Mišić.
Komandir artiljerijsko-raketnog odeljenja poručnik Milan Lazić objašnjava da je dopuna borbenog kompleta na borbenim vozilima važna aktivnost, posebno kada je dinamika borbenih dejstava visoka.
Na obuci se ova aktivnost uvežbava kroz pretovar i naoružavanje borbenih vozila raketama i artiljerijskom municijom u zadatim normama.
-Ova aktivnost se sistematski uvežbava u mirnodopskim uslovima kroz redovnu obuku, poštujući propisane procedure i stroge mere bezbednosti. Cilj je da se pripadnici jedinice osposobe za pravovremenu i bezbednu dopunu čak i u složenim uslovima angažovanja. Način i dinamika dopune borbenih vozila prilagođavaju se konkretnoj situaciji, ali je suština da sredstva što pre budu spremna za protivvazduhoplovna dejstva. pojašnjava poručnik Lazić.
Artiljerijsko-raketni sistem za PVD "pancir S-1" namenjen je za protivvazduhoplovnu odbranu malorazmernih vojnih objekata, poput komandnih mesta, aerodroma, rejona prikupljanja jedinica Vojske Srbije, skladišta, remontnih zavoda, ali i zaštitu administrativno-političkih i privrednih objekata, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.
Uništava širok spektar ciljeva, koji lete brzinama do 1000 metara u sekundi, na visinama do 15 kilometara i daljinama do 20 kilometara, poput aviona, helikoptera, krstarećih raketa, bespilotnih vazduhoplova, visokopreciznog oružja i vođenih avio-bombi.
U pomoćnoj nameni može dejstvovati i po ciljevima na zemlji, odnosno vodi.
(Tanjug)
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