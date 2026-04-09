potpis autora fotografije nije adekvatan BUDI STUDENT JEDAN DAN: Obilazak PMF u Novom Sadu, prijave do 17. aprila

BUDI STUDENT JEDAN DAN: Obilazak PMF u Novom Sadu, prijave do 17. aprila

Branka Borisavljević

09. 04. 2026. u 02:00

PRIRODNO-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu već tradicionalno organizuje manifestaciju - "Budi student jedan dan" koja ima za cilj da se srednjoškolci upoznaju kako izgleda studentski život.

БУДИ СТУДЕНТ ЈЕДАН ДАН: Обилазак ПМФ у Новом Саду, пријаве до 17. априла

  Tokom jednodnevnog boravka na fakultetu maturanti će videti kako izgledaju predavanja i vežbe, obići laboratorije i prostorije koje studenti koriste. Takođe, imaće priliku da se upoznaju sa budućim kolegama, asistentima i profesorimat, studentskom službom i čitaonicom, a prošetaće se kampusom univerziteta, čime će steći kompletnu sliku  studentskog života koji ih očekuje u bliskoj budućnosti i dobiti odgovore na brojna pitanja.

Prijave su otvorene do 17. aprila, a nakon toga će se  u direktnom kontaktu dogovoriti kog dana u periodu od 27. do 30. aprila će posetiti fakultet.

Preporučujemo

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart