potpis autora fotografije nije adekvatan BUDI STUDENT JEDAN DAN: Obilazak PMF u Novom Sadu, prijave do 17. aprila

PRIRODNO-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu već tradicionalno organizuje manifestaciju - "Budi student jedan dan" koja ima za cilj da se srednjoškolci upoznaju kako izgleda studentski život.

Tokom jednodnevnog boravka na fakultetu maturanti će videti kako izgledaju predavanja i vežbe, obići laboratorije i prostorije koje studenti koriste. Takođe, imaće priliku da se upoznaju sa budućim kolegama, asistentima i profesorimat, studentskom službom i čitaonicom, a prošetaće se kampusom univerziteta, čime će steći kompletnu sliku studentskog života koji ih očekuje u bliskoj budućnosti i dobiti odgovore na brojna pitanja.

Prijave su otvorene do 17. aprila, a nakon toga će se u direktnom kontaktu dogovoriti kog dana u periodu od 27. do 30. aprila će posetiti fakultet.