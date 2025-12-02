PROGRAM KOJI RAZVIJA SVAKI DEO NAŠE ZEMLJE: Maja Bojović za "Novosti" o važnosti programa integralnog razvoja Srbije (VIDEO)

U INTERVJUU za "Novosti" Maja Bojović, sprecijalni savetnik u kabinetu predsednika Vlade Jedinice za implementaciju strateških projekata, istakla je važnost programa integralnog razvoja, jednog od ključnih delova plana Skok u budućnost - Srbija 2027.

Foto: Printscreen

O programu integralni razvoj

- Program integralnog razvoja je jedan od ključnih delova plana Skok u budućnost - Srbija 2027. koji se sprovodi na teritoriji cele Srbije. To su međuresorni projekti, međuresorni prijoritetni projekti kako bi svaka celina, svaki deo Srbije dobio svoju komparativnu prednost razvoja u turističnom smislu i svim ostalim. eđuresori poput poljoprivrede, privrede, turizma, ekologije, privrede, kulture i svih ostalih učestvuju u tom programu, tako da kabinet predsednika Vlade na ovom programu radi već par godina. Počeli smo kroz radne grupe, radna tela, koja su sprovodila revitalizaciju od Ovčarsko-kablarske klisure, zatim južne Srbije sada istočne. Na kraju smo ove godine nakon ekspozea predsednika Vlade formirali koordinaciono telo koje se na tom nivou bavi celokupnom Srbijom i svim onim kroz koliku budućnost se finansira do 2027. godine.

Integralni razvoj i EKSPO

Upravo zato se i intezivirala cela inicijativa kako bi dobila na značaju u celoj Srbiji u smislu da su ranije bili samo određeni krajevi samo u fokusu sada je to i teritorija i južne i istočne i severne i zapadne naravno Srbije, kako bi do 2027 kada je povod EKSPO i Beograd mi bili spremni da dočekamo u svim tim delovima turiste i poslovne ljude, naravno, iz celog sveta. Kada dođu na EKSPO i imaju priliku da vide sve ono što priprema tim za EKSPO takođe imaju na raspolaganju par dana širom Srbije koje bi posvetili obilasku Lebana, Caričinog grada, Kablara, Knjaževca, Dunava, svih ostalih bisera naše Srbije koji su do sada bili malo zapostavljeni i zaboravljeni pa i od domaćih turista.

Početak realizacije programa

Mi smo 2021. godine počeli, odnosno krajem 2020. počeli sa gradom Čačkom i opštinom Lučani radeći na revitalizaciji Ovčarsko-kablarske klisure i tu je napravljen čitav set projekata, više desetina njih, koji su relanizovani u istoj godini i u naredne tri godine. Te tri godine je Vlada Srbije uložila preko milijardu dinara na projekte poput Prirodnjačkog muzeja, Amfiteatra, Centra u Ovčar banji, zatim pristaništa revitalizacije staze na jezeru Međuvršje prvog ekološkog trimarana domaće proizvodnje, zatim železničke stanice putnog pravca od Ibarske magistrale do vidokovca na Kablaru. Na kraju ove godine nadamo se da će biti otvoren prvi stakleni vidikovac u Srbiji, a to je Kablar Skaj vok i da će zapadna Srbija dobiti upravo tu komparativnu prednost da se na svim razglednicama ide sa upravo tom promo ponudom i brendiranjem kroz te stvari.

O iskustvima u realizaciji programa u Ovčarsko-kablarskoj klisuri

To je ujedno ono što je i otežavajuća i olakšavajuća okolnost, to je zaštićeno prirodno područje, isto tako poseduje i 11 srednjovekovnih manastira koji su pod zaštitom kulture. Način na koji je to tranzitno područje kako smo ga mi zadnjih 60 godina i doživljavali, dobilo neku vrstu procvata, revitalicije. Upravo zato je i rađeno da do završetka auto-puta naši turisti i avanturisti, na kraju krajeva, dobiju priliku da obiđu svo ovo bogatstvo i prirodno i geološko i kulturno i istorijsko tog dela Srbije. Mi naravno imamo već rezultate koji pokazuju jasno da imamo i povratnike iz inostranstva u tom delu Srbije kao i povećanu vrednost cene nekretnina, imovine, zatim otvaranje novih etno gazdinstava, preduzeća, proizvodnje, tako da se pokazalo da i lokalna zajednica i lokalna opština, upravitelji, znaju šta je ovo značilo i mi smo svi zajedno nastupali u tom smeru.

Integralni razvoj juga Srbije

Postojala je jedna zajednička osnova, s obzirom da je i to zaštićeno prirodno područje planine Radan koja je na obroncima nekoliko opština predivnih i u zadnjih 60 godina ni tamo nije bilo značajnijih investicija u tom smislu. Ono što je prvo počelo sa te strane juga Srbije je prolazak puta preko Radan planine koji je posle 60 godina prvi autobus je prošao i prvi automobili. U čemu je značaj toga? On spaja pet opština, od Kuršumlije pa sve do Lebana, Prokuplja, Bojnika, Medveđe i ostalih, tri banje spaja, celokupna dva okruga i smanjuje put prolaska sa dva sata na pola sata vremena automobilom. Do sada su tu mogla da prođu vojna vozila i džipijade, a sada takođe i tu imamo povratnike iz grada na selo, očekuje se otvaranje i nekih ugostiteljskih objekata i očekujemo da taj kraj tek zaživi. Ono što je bio izazov s obzirom da smo mi sa Čačkom krenuli, oni su imali spremne projekte, neke stare, neke smo mi dodali, probrali smo da budu inovativni i u narednim decenijama, ono što je vredelo sa opštinama ja jugu iz ta dva okruga nije bilo takve ponude. Tako da smo sa njima u prvih godinu dana 2022. radili na pripremi tih projekata. Došli smo do nekih projekata, parametara odakle se krenulo šta je to što oni imaju jer po nama ono što smo videli svi zajedno je da je jug taj grastronomski centar Srbije i kulturni i istorijski, da on ima ogromno i prirodno bogatstvo i kulturno-istorijsko, tako da smo krenuli od jednog Caričinog grada u maloj opštini Lebane koje je u početku ograđeno nakon toliko godina s obrzirom da je odsta tih artefakata završavalo na crnom tržištu, bilo je neobezbeđeno tako da je država sistemski ga zaštitila, urednila, napravila, projektovala novi vizitorski centar, multifunkcionalni moderni s amfiteatrom, sa dodatnim sadržajem. Takođe u neposrednoj blizini imamo i prvu bio baštu koja stvara energiju iz zemljišta, a uskoro kreće i renoviranje bivšeg vizitor centra u hotel. Mi ne radimo jedan projekat u jednoj opštini već radimo set vezan i za manje opštine, da ljudi koji tu žive vide budućnost u svom mestu.

Ko je sve uključen u realizaciju programa

To je bio divan primer međuresorne saradnje, radne grupe su uključivale ne samo resorna ministarstva ključna nego i javna preduzeća, lokalne samouprave, lokalnu zejdnicu i SPC. Pojedine radne grupe smo održavali i u manastirima Ovčarsko-kablarske klisure. U poslednje tri četiri godine smo uglavnom bili na terenu i sada opštine i bez nas stvaraju projekte, kandiduju, projektuju i znaju koji je to standard koji treba da ispune da bi izašli i na regionalnu i na svetsku utakmicu. Imamo različite izvore finansiranja, od ministarstava, EU fondova, banaka, udruženja banaka. Najviše je doprinos dalo Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, sa preko 4 milijarde dinara u prethodne tri godine, ali i Ministrstvo turizma i omladine, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kulture, privrede, nauke...

Posetioci o lokalitetima

Cilj nam je da posetioci, stranci pronesu glas dalje i da se čuje širom Srbije i širom sveta za ta mesta, zato smo ove godine imali promociju u Londonu, tu smo promovisali jug, Caričin grad. To su divne stvari o kojima stranci možda znaju više nego mi, u Parizu smo letos imali i modnu reviju posvećenu carici Teodori, što su svetki mediji objavili da je carica Teodora izašla iz Lebana u Pariz. Nadamo se da ćemo nešto slično uraditi i sa istočnom Srbijom jer i ona neviđeno bogatstvo koje su EU fondovi već prepoznali. Stranci su i objektivniji izvor informacija o nama i o tome šta mi vidimo.

Uticaj programa integralni razvoj na zadržavanje mladih i povratak porodica u Srbiju

Imamo povratnike i u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i u Ovčar banji koja ima stotinak građana, žitelja, koji žive tu i u južnoj Srbiji, i možemo ovom prilikom pozvati ljude iz tih krajeva da se vrate, počnu neki biznis,

Planovi za budućnost

Konkretni planovi u narednoj godini do 2027. pa na dalje su nastavak ulaganja u infrastrukturno opremanje svih ovih lokaliteta, ali i rad na daljoj promociji, kulturnoj diplomatiji, širenjem avio-linija za saobraćaj prema Niši i Kraljevu na način kako mi to doživljavamo odlazak u inistranstvo bilo organizovano kroz šatl buseve, vodiče širom Srbije da oni imaju spremne pakete kako bi mogli do 2027. da dođu, produže boravak i podignu potrošnju.