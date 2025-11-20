HITAN APEL "PUTEVA SRBIJE" Vozači, bez ovoga ne krećite na put

POSTOJI mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Foto: N.Živanović

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Iz ovog preduzeća apeluju da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Magle ima na nekim putnim pravcima - na petlji kod Beške, Rume, kod Pirota, na raskrsnici za Vrdnik kod Iriga, kod Kruševca, Trstenika, Užica, Čajetine, Paraćina, Bora, Šida, Čačka...

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica, pa se vozačima preporučuje se oprezna vožnja. Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica.

Vozačima se skreće pažnja na puteve kod Zaječara na kojima su mogući sitni odroni duž nestabilnih kmenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

