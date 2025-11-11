AMBULANTE PUNE DECE: Dve infekcije posebno muče mališane - ovo je savet doktora
U BEOGRADSKIM domovima zdravlja na pedijatrijskim odeljenjima beleži se povećan broj pregleda dece koja se javljaju zbog respiratornih i stomačnih infekcija, a na dnevnom nivou beleži se i više od 300 pregleda u DZ Savski venac, rekla je jutros dr Marija Golubović, načelnica pedijatrije u toj zdravstvenoj ustanovi.
- Jesenje promene vremena nose sa sobom učestale respiratorne infekcije, a u poslednjih mesec dana sve je više dece sa stomačnim infekcijama - rekla je ona.
Kako je navela, u ambulantama predškolskog i školskog dispanzera je povećan broj pregleda u Domu zdravlja Savski venac.
- Na dnevnom nivou i preko 300 pregleda, što je od 50 do 70 po lekaru. Od tog broja, 50 odsto su infekcije gornjih respiratornih puteva - precizirala je dr Golubović.
Prema njenim rečima, najčešće obolevaju deca uzrasta do tri godine i deca nižih razreda u osnovnim školama, a klinička slika je opšta - temperatura, malaksalost, curenje nosa i kijanje.
- Kada je reč o simptomima u stomačnim infekcijama, pored temperature prisutni su i povraćanje i tečna stolica - rekla je dr Golubović.
Kako je objasnila, terapija je simptomatska, a mere prevencije su higijena i nega deteta.
- Savet roditeljima je da isprate tegobe kada se jave i da dovedu dete na pregled kod izabranog pedijatra - rekla je dr Golubović.
(Tanjug)
