ZEMLJOTRES U SRBIJI: Dok smo spavali treslo se tlo u ovom delu zemlje

В.Н.

10. 11. 2025. u 08:12

NEDALEKO od Donjeg Milanovca detektovan zemljotres jačine 2.2 stepena po Rihterovoj skali.

ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ: Док смо спавали тресло се тло у овом делу земље

Foto: Novosti

Potres je zabeležen oko tri časa ujutru na dubini od pet kilometara. Na osnovu izveštaja RSZ, najbliže mesto epicentru jeste Golubinje.

Republički seizmološki zavod Srbije saopštio je da je zemljotres bio jačine 2.2 stepena po Rihterovoj skali.

SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!

