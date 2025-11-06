Društvo

UVEČE STIŽE PROMENA: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

Novosti online

06. 11. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano vreme, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom.

УВЕЧЕ СТИЖЕ ПРОМЕНА: Ево какво нас време данас очекује

Foto N. Skenderija

Slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju povremeno i jak, dok će temperature biti od nula do 16 stepeni.

Vreme u Beogradu

Hladno jutro, na širem području grada slab prizemni mraz i kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 16 stepeni.

Krajem dana očekuje se naoblačenje.

Vreme narednih dana

Za vikend se očekuje kiša u većini krajeva Srbije, a prestanak padavina od utorka.

(Sputnjik)

