UKRAJINA GAĐALA RUSKE AERODROME: Pogođena dva lovca Su-27, uništen i radar (FOTO)
SLUŽBA bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da je pogodila dva ruska lovca Su-27 na aerodromu Belbekna Krimu. Prema navodima SBU, jedan od aviona bio je potpuno naoružan i pripremao se za poletanje u borbenu misiju.
- Jedan od aviona nalazio se na stazi za poletanje, sa punim borbenim kompletom i bio je spreman za borbeni zadatak. Uništen je - navodi se u saopštenju SBU. Služba nije precizirala tačan datum i vreme napada.
Karakteristike aviona Su-27
Su-27(NATO oznaka: Flanker) je ruski lovački avion četvrte generacije za ostvarivanje vazdušne nadmoći dugog dometa, uveden u upotrebu 1985. godine.
Projektovan je za veliku pokretljivost i dominaciju u vazdušnoj borbi, a poznat je po sposobnosti izvođenja "kobrinog manevra" - dramatičnog akrobatskog poteza u kojem avion naglo podiže nos gotovo u vertikalan položaj, zadržavajući kretanje unapred, pre nego što se vrati u horizontalni let.
Detalji operacije
SBU je saopštio da je operaciju izveo njegov Specijalni operativni centar "Alfa", koristeći neprecizirane modele "dronova dugog dometa". Dodaje se i da je tom prilikom oštećen kontrolni toranj aerodroma.
Pogođen i radar na drugom aerodromu
Generalštab Ukrajine potvrdio je da je pogođen i ruski radar RSP-6M2, koji se koristi za regulisanje vazdušnog saobraćaja, na aerodromu Kirovskoje na okupiranom Krimu.
Prema navodima SBU, najnoviji napadi na avione Su-27 usledili su nakon još jedne uspešne operacije prethodnih dana.
- Ovo je drugi uspešan napad SBU na aerodrom Belbek u poslednjih nekoliko dana. Dana 18. decembra, dronovi ove službe pogodili su rusku opremu vrednu stotine miliona dolara na ovom aerodromu: dva radara Nebo-SVU, radar 92N6 iz sistema protivvazdušne odbrane S-400 Trijumf, sistem PVO Pancir-S2, kao i avion MiG-31 sa punim borbenim kompletom - navodi se u saopštenju.
(Kyiv Post)
Preporučujemo
PUTINOV SPECIJALNI IZASLANIK: Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat
21. 12. 2025. u 08:41
OGLASIO SE RUSKI SPECIJALAC: Evo kako protiču razgovori o Ukrajini u Majamiju
21. 12. 2025. u 07:40
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)