UKRAJINA GAĐALA RUSKE AERODROME: Pogođena dva lovca Su-27, uništen i radar (FOTO)

21. 12. 2025. u 07:49

SLUŽBA bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da je pogodila dva ruska lovca Su-27 na aerodromu Belbekna Krimu. Prema navodima SBU, jedan od aviona bio je potpuno naoružan i pripremao se za poletanje u borbenu misiju.

УКРАЈИНА ГАЂАЛА РУСКЕ АЕРОДРОМЕ: Погођена два ловца Су-27, уништен и радар (ФОТО)

Foto: Printscreen

- Jedan od aviona nalazio se na stazi za poletanje, sa punim borbenim kompletom i bio je spreman za borbeni zadatak. Uništen je - navodi se u saopštenju SBU. Služba nije precizirala tačan datum i vreme napada.

Karakteristike aviona Su-27

Su-27(NATO oznaka: Flanker) je ruski lovački avion četvrte generacije za ostvarivanje vazdušne nadmoći dugog dometa, uveden u upotrebu 1985. godine.

Projektovan je za veliku pokretljivost i dominaciju u vazdušnoj borbi, a poznat je po sposobnosti izvođenja "kobrinog manevra" - dramatičnog akrobatskog poteza u kojem avion naglo podiže nos gotovo u vertikalan položaj, zadržavajući kretanje unapred, pre nego što se vrati u horizontalni let.

Detalji operacije

SBU je saopštio da je operaciju izveo njegov Specijalni operativni centar "Alfa", koristeći neprecizirane modele "dronova dugog dometa". Dodaje se i da je tom prilikom oštećen kontrolni toranj aerodroma.

Pogođen i radar na drugom aerodromu

Generalštab Ukrajine potvrdio je da je pogođen i ruski radar RSP-6M2, koji se koristi za regulisanje vazdušnog saobraćaja, na aerodromu Kirovskoje na okupiranom Krimu.

Prema navodima SBU, najnoviji napadi na avione Su-27 usledili su nakon još jedne uspešne operacije prethodnih dana.

- Ovo je drugi uspešan napad SBU na aerodrom Belbek u poslednjih nekoliko dana. Dana 18. decembra, dronovi ove službe pogodili su rusku opremu vrednu stotine miliona dolara na ovom aerodromu: dva radara Nebo-SVU, radar 92N6 iz sistema protivvazdušne odbrane S-400 Trijumf, sistem PVO Pancir-S2, kao i avion MiG-31 sa punim borbenim kompletom - navodi se u saopštenju.

(Kyiv Post)

