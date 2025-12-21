VUČIĆ SA PELEGRINIJEM: Predsednik Slovačke u zvaničnoj poseti Srbiji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Slovačke Petera Pelegrinija, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra.
Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće sastanak u četiri oka predsednika Srbije i Slovačke.
Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.
