VUČIĆ SA PELEGRINIJEM: Predsednik Slovačke u zvaničnoj poseti Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Slovačke Petera Pelegrinija, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra.

Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće sastanak u četiri oka predsednika Srbije i Slovačke.

Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.