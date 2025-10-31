PROMOCIJA U DOMU GARDE: Vojska Srbije dobila novih 151 podoficira

U DOMU Garde u Beogradu danas je na vojnoj svečanosti povodom prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira i proizvođenja u čin vodnika polaznika 26. klase Osnovnog kursa za podoficire promovisan 151 polaznika u prvi podoficirski čin.

Foto Vojska Srbije/TANJUG

Ceremoniji su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi Kolegijuma načelnika Generalštaba, predstavnici jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije te porodice i prijatelji najmlađih podoficira, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Državni sekretar Mile Jelić je tom prilikom polaznicima 26. klase čestitao unapređenje u prvi podoficirski čin i istakao da su oni, odlučivši da pohađaju Osnovni kurs za podoficire, doneli jednu od najvažnijih odluka u životu, a to je da prihvate odgovornost i ponesu teret teškog, časnog i plemenitog poziva.

Jelić je naglasio da je današnji dan podjednako značajan za sve polaznike, kao i za celu Vojsku Srbije, jer dobija novu generaciju mladih podoficira ljudi koji su radom, zalaganjem i pregalaštvom dokazali svoju stručnost, odgovornost i moralnu čvrstinu.

-Vi ste generacija mladih starešina koja će ojačati naš stroj. Vaše starije i iskusnije kolege preneće vam znanje, iskustvo i vrednosti potrebne za izvršavanje veoma složenih, zahtevnih i najodgovornijih zadataka, koje u knjigama sigurno nećete moći da pročitate, kazao je Jelić.

Kako je ocenio, njihova dužnojst je i da kroz lični primer, profesionalnost i disciplinu pokažu i dokažu šta znači biti dostojan podoficir Vojske Srbije.

-Obučeni ste, spremni i pozvani da u ovoj ulozi, sa punom odgovornošću, služite otadžbini, rekao je Jelić i poželeo vodnicima mnogo uspeha u vojničkoj službi.

Posle čitanja naredbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića o unapređenju u čin vodnika, državni sekretar Jelić uručio je nagrade najboljima na Osnovnom kursu, prvom u rangu vodniku Miroslavu Mrđanu podoficirski tesak pozlaćeni, drugom u rangu vodniku Stefanu Tasiću podoficirski tesak posrebreni i trećoj u rangu vodniku Sofiji Sremčević podoficirski tesak standardni.

Obraćajući se prisutnima u ime polaznika 26. klase Osnovnog kursa za podoficire, najbolji u rangu vodnik Mrđan istakao je da je put koji je iza svih polaznika bio ispunjen odricanjem, disciplinom i borbom.

Kako je rekao, put ka tome bio je ispunjen borbom ponekad sa vremenom, ponekad sa sopstvenim granicama, ali da je svaki trenutak bio vredan, jer su na tom putu naučili da podoficir ne odustaje, ne traži izgovore, već rešenje, način, i stoji uspravno, bez obzira na težinu.

Foto Vojska Srbije/TANJUG

-Naši instruktori i starešine bili su uz nas na svakom koraku. Svojim primerom pokazali su nam šta znači voditi ljude, šta znači odgovornost i šta znači čast. Njihove reči i dela biće nam putokaz u godinama koje dolaze. Biti podoficir nije samo čin, to je zavet. To znači biti oslonac svojoj jedinici, biti glas razuma u teškom trenutku i štit onima koji tek stupaju u stroj, kazao je Mrđan.

Dodao je i da je podoficir srce Vojske Srbije, onaj koji ne traži slavu, već da svaki zadatak bude izvršen kako treba, časno i do kraja.

Foto Vojska Srbije/TANJUG

Osnovni kurs za podoficire traje šest meseci, a pohađaju ga odabrani vojnici koji su prethodno završili Liderski kurs i koji su radom i rezultatima na vojničkim dužnostima u svojim jedinicama zaslužili priliku da postanu podoficiri Vojske Srbije.

Tokom šestomesečnog usavršavanja, polaznici su se osposobljavali za komandovanje grupom, timom i odeljenjem, stekli su prva iskustva u obavljanju osnovnih podoficirskih dužnosti, uvideli zadatke, obaveze i organizaciju rada u odeljenju i na taj način u potpunosti pripremljeni dočekuju izazove na novim dužnostima u stroju starešina Vojske Srbije.

(Tanjug)

