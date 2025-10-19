NAGLA PROMENA U TOKU DANA! Pogledajte kakvo nas vreme očekuje u naredna 24 časa

VREME u Srbiji će danas ujutro u većem delu zemlje biti vedro i hladno, a u Vojvodini i centralnim delovima ponegde sa slabim mrazom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na jugozapadu i jugu biće oblačno, ponegde sa slabom kišom, a tokom dana pretežno sunčano sa postepenim razvedravanjem. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura biće od jedan stepen do osam, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas ujutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura biće oko pet stepeni, a najviša dnevna oko 14 stepeni.

