NA BATROVCIMA ZADRŽAVANJE ZA TERETNA VOZILA PET SATI, NA PRELAZU ŠID ČETIRI: Evo kakvo je stanje na ostalim granicama
PREMA informacijama Uprave granične policije u 17.15 sati, zadržavanje za teretna motorna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje je pet sati, dok se na prelazu Šid čeka četiri sata, takođe na izlazu iz Srbije.
Na prelazu Sremska Rača teretnjaci čekaju sat vremena na izlazu, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.
Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto putevima.
(Tanjug)
