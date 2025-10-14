Društvo

NA BATROVCIMA ZADRŽAVANJE ZA TERETNA VOZILA PET SATI, NA PRELAZU ŠID ČETIRI: Evo kakvo je stanje na ostalim granicama

В.Н.

14. 10. 2025. u 20:00

PREMA informacijama Uprave granične policije u 17.15 sati, zadržavanje za teretna motorna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje je pet sati, dok se na prelazu Šid čeka četiri sata, takođe na izlazu iz Srbije.

НА БАТРОВЦИМА ЗАДРЖАВАЊЕ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА ПЕТ САТИ, НА ПРЕЛАЗУ ШИД ЧЕТИРИ: Ево какво је стање на осталим границама

Foto: Novosti

Na prelazu Sremska Rača teretnjaci čekaju sat vremena na izlazu, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto putevima.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 7

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANJU: Nema daljih razgovora

ŠEŠELj O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANjU: Nema daljih razgovora