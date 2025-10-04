DRŽAVNA CEREMONIJA U JAJINCIMA: Sećanje na 80.000 streljanih Srba, Jevreja i Roma
U Spomen-parku "Jajinci" sutra će biti obeležen Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Drugom svetskom ratu, uz državnu ceremoniju koju će predvoditi Miloš Vučević, izaslanik predsednika Republike Srbije.
Tim povodom, na Centralni spomenik biće položeni venci i cveće, u znak poštovanja prema žrtvama koje su nacisti u Jajincima ubili od leta 1941. do jeseni 1943. godine. Prema zvaničnim podacima, u tom periodu streljano je oko 80.000 ljudi, što čini ovo mesto najvećim stratištem na teritoriji okupirane Srbije tokom rata.
Streljanja su trajala više od dve godine, a posle toga je Gestapo, od novembra 1943. do aprila 1944, organizovao tajnu ekshumaciju i spaljivanje tela ubijenih, nastojeći da prikrije razmere zločina.
Prema podacima Komisije za utvrđivanje ratnih zločina, koja je osnovana odmah po završetku rata, u Jajincima je život izgubilo 80.000 ljudi - uglavnom Srba, ali i veliki broj Jevreja i Roma.
Logoraši iz Banjičkog logora redovno su dovođeni na streljanje, a kao pogodno mesto za pogubljenja izabrano je tadašnje vojno strelište u blizini Jajinaca, ispod Avale. Prostor, okružen gustom šumom, sa postojećim nasipima i grudobranima, omogućavao je skriveno i neometano izvršenje egzekucija. Žrtve su kamionima dopremane iz zatvora i logora, da bi potom uskim, krivudavim stazama bile sprovođene do mesta pogubljenja. Ponekad su satima čekale u barakama, pre nego što bi došle na red za streljanje.Za kopanje raka, u koje su sahranjivani streljani i žrtve ugljenmonoksidnog trovanja, bili su angažovani radnici sa beogradskih grobalja. Masovne grobnice su kopane za stotine, pa i više tela.
Spomen-park Jajinci formiran je 1951. godine, postavljanjem prvog spomenika na ulazu u kompleks.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (11)