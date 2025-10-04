DRŽAVNA CEREMONIJA U JAJINCIMA: Sećanje na 80.000 streljanih Srba, Jevreja i Roma

U Spomen-parku "Jajinci" sutra će biti obeležen Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Drugom svetskom ratu, uz državnu ceremoniju koju će predvoditi Miloš Vučević, izaslanik predsednika Republike Srbije.

Muzej žrtava genocida

Tim povodom, na Centralni spomenik biće položeni venci i cveće, u znak poštovanja prema žrtvama koje su nacisti u Jajincima ubili od leta 1941. do jeseni 1943. godine. Prema zvaničnim podacima, u tom periodu streljano je oko 80.000 ljudi, što čini ovo mesto najvećim stratištem na teritoriji okupirane Srbije tokom rata.

Streljanja su trajala više od dve godine, a posle toga je Gestapo, od novembra 1943. do aprila 1944, organizovao tajnu ekshumaciju i spaljivanje tela ubijenih, nastojeći da prikrije razmere zločina.

Prema podacima Komisije za utvrđivanje ratnih zločina, koja je osnovana odmah po završetku rata, u Jajincima je život izgubilo 80.000 ljudi - uglavnom Srba, ali i veliki broj Jevreja i Roma.

Logoraši iz Banjičkog logora redovno su dovođeni na streljanje, a kao pogodno mesto za pogubljenja izabrano je tadašnje vojno strelište u blizini Jajinaca, ispod Avale. Prostor, okružen gustom šumom, sa postojećim nasipima i grudobranima, omogućavao je skriveno i neometano izvršenje egzekucija. Žrtve su kamionima dopremane iz zatvora i logora, da bi potom uskim, krivudavim stazama bile sprovođene do mesta pogubljenja. Ponekad su satima čekale u barakama, pre nego što bi došle na red za streljanje.Za kopanje raka, u koje su sahranjivani streljani i žrtve ugljenmonoksidnog trovanja, bili su angažovani radnici sa beogradskih grobalja. Masovne grobnice su kopane za stotine, pa i više tela.

Spomen-park Jajinci formiran je 1951. godine, postavljanjem prvog spomenika na ulazu u kompleks.