PAŠĆE I DO POLA METRA SNEGA: Velika količina padavina sručiće se na ove delove - upaljen crveni alarm

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se na području južne, centralne i istočne Srbije danas i sutra očekuju obilne padavine, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije sneg.

Foto: Tanjug

Danas i sutra biće oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

Obilnije padavine očekuju se danas u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u drugom delu dana, zatim tokom noći i sutra pre podne.

U većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše za period od 48 sati.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije danas i sutra prognozira se oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Pola metra snega

U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm snega, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm za period od 48 sati.

Do subote, 4. oktobra, vodostaji će biti u umerenom i većem porastu bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa na slivovima Južne, Zapadne i Velike Morave sa pritokama.

Na malim bujičnim vodotocima slivova Toplice, Jablanice, Veternice, Raške, Studenice, Jošanice, Moravice, Bjelice, Rasine, kao i Mlave i Crnog Timoka moguća su lokalna izlivanja.

Na celom toku Save, na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Crveni meteo-alarm

Crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme, na snazi je u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji i u AP Kosovo i Metohija, dok je u Šumadiji, Pomoravlju i u istočnoj Srbiji na snazi narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme.

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta