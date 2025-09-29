"ZA SLOBODAN POŽAREVAC, ZA SLOBODNU SRBIJU": Građani poslali jasnu poruku (VIDEO)
VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.
- Za mir, stabilnost, slobodu i da normalno idem u školu - rekao je jedan učenik koji je prisustvovao jučerašnjem skupu "Građani protiv blokada".
- Šetam da bi se deca vratila normalnom životu, za slobodan Požarevac, za slobodnu Srbiju - rekla je sugrađanka.
- Okupili smo se da podržimo našu državu, naše ljude, naše građane. Da budemo jednom smireni, da budemo mirni, da budemo bolji - rekao je penzioner iz Požarevca.
