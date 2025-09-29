Društvo

"ZA SLOBODAN POŽAREVAC, ZA SLOBODNU SRBIJU": Građani poslali jasnu poruku (VIDEO)

В.Н.

29. 09. 2025. u 19:30

VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.

ЗА СЛОБОДАН ПОЖАРЕВАЦ, ЗА СЛОБОДНУ СРБИЈУ: Грађани послали јасну поруку (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Za mir, stabilnost, slobodu i da normalno idem u školu - rekao je jedan učenik koji je prisustvovao jučerašnjem skupu "Građani protiv blokada".

- Šetam da bi se deca vratila normalnom životu, za slobodan Požarevac, za slobodnu Srbiju - rekla je sugrađanka.

- Okupili smo se da podržimo našu državu, naše ljude, naše građane. Da budemo jednom smireni, da budemo mirni, da budemo bolji - rekao je penzioner iz Požarevca. 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Klimatske promene i održivost osiguranja u poljoprivredi: U Srbiji osigurano oko 13 odsto poljoprivrednih površina
Društvo

0 0

Klimatske promene i održivost osiguranja u poljoprivredi: U Srbiji osigurano oko 13 odsto poljoprivrednih površina

„Osiguranje poljoprivrede u Srbiji obuhvata svega oko 13 odsto ukupnih poljoprivrednih površina, a tome doprinose klimatske promene. S time se moramo izboriti promenom kultura koje se uzgajaju, izjednačavanjem subvencija premija osiguranja u regionima i finansijskim jačanjem te informisanošću poljoprivrednika“, izjavio je za Tanjug Milo Marković, član Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“, nakon panela „Klimatske promene i održivost osiguranja u poljoprivredi“, koji je 23. septembra održan, na Zlatiboru.

29. 09. 2025. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...

AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...