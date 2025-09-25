MURAL ČARLIJU KIRKU U BEOGRADU: Mladom patrioti i borcu za istinu
Na jednoj fasadi u centru Beograda osvanuo je mural posvećen Čarliju Kirku, mladom patrioti i borcu za istinu koji je tragično stradao od ruke anarhista 10. septembra ove godine.
Mural je izradio Centar za društvenu stabilnost (CZDS), u znak sećanja na čoveka čije su ideje i uverenja inspirisale milione širom sveta.
– Za nas u CZDS-u, Čarli Kirk nije bio samo glas slobode, već i simbol tradicionalnih vrednosti i normalnosti u vremenu kada su te vrednosti pod stalnim udarom. Branio je porodicu, veru i slobodu govora: stubove bez kojih nijedno društvo ne može da opstane – navodi se u saopštenju Centra.
Iz CZDS-a ističu da je Kirk postao žrtva onih koji su želeli da ućutkaju drugačiji stav, ali da njegova poruka ostaje snažnija nego ikada.
– Ovim muralom želeli smo da pokažemo da Čarlijeve ideje i uverenja nisu nestale sa njim. Naša je dužnost da tu borbu nastavimo, a ovaj zid u Beogradu neka bude svedočanstvo da istina i hrabrost ne mogu biti izbrisane – poručili su.
Mural posvećen Čarliju Kirku predstavljaće trajni simbol otpora, ali i podsećanje da ideali slobode, porodice i vere žive kroz svakoga ko ima hrabrosti da ih brani.
Charles James Kirk (14.10.1993 – 10.09.2025) – počivaj u miru.
