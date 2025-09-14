VELIKI OBRT: Stiže snažna promena vremena
VREME u Srbiji nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa.
Izraženiji pljuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada.
U košavskom području u prvom delu dana duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.
Vetar posle podne u slabljenju i u skretanju na severozapadni, osim u oblasti najintenzivnijih grmljavinskih procesa gde može biti jak i olujni.
Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 23 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije.
Vreme u Beogradu
Ujutru i pre podne suvo vreme uz postepeno naoblačenje i umeren i jak jugoistočni vetar.
Vetar posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni.
Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, a najviša oko 26.
Vreme narednih dana
Sledeće sedmice očekuje se pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedeljak ujutru i pre podne na istoku i jugu, a u utorak i sredu na severu Srbije.
(Sputnjik)
