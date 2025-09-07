Društvo

SREDNJOŠKOLCI ZNANJEM I RADOM OSVAJAJU SVET: Novi dokumentarni serijal "NOVOSTI", od 10. septembra na našoj video-platformi i Jutjub kanalu

Б. Борисављевић

07. 09. 2025. u 12:00

U MORU svakodnevnih vesti koje brzo zaboravljamo, postoje priče koje nas inspirišu, podsećaju na prave vrednosti i bude nadu. U novom dokumentarnom video-serijalu "Šampioni u fokusu" od 10. septembra na video-platformi i jutjub-kanalu "Novosti", donosimo vam priče o izuzetnim - srednjoškolcima koji svojim znanjem i radom osvajaju svet.

Novosti

Oni su mladi, talentovani, posvećeni. Osvajaju medalje na najprestižnijim svetskim takmičenjima iz geografije, matematike, fizike, hemije i biologije. Pišu istraživačke radove na engleskom jeziku, iza kojih stoje meseci predanog rada, eksperimenata i učenja. Svi oni su deo Centra za talente "Nikola Tesla", mesta koje prepoznaje, neguje i usmerava darovitost.

Medalje požnjelo njih 246

CENTAR za talente "Nikola Tesla" je više od 24 godine pravi rasadnik mladih naučnika. Od 2012, kada su počeli da se takmiče, na svetskim i evropskim olimpijadama i prvenstvima iz matematike, fizike, hemije, biologije, geografije i drugih predmeta, učestvovalo je 287 polaznika centara, od kojih je bilo 246 osvajača medalja:

- Centar ima oko 1.000 članova, učenika sedmog i osmog razreda i srednjoškolaca, a od 2019. godine su im se pridužili i đaci od trećeg do šestog razreda osnovnih škola.

Serijal započinjemo u sredu, 10. septembra u 12 časova, pričom o porodici Hadži Purić iz Batajnice - simbolu znanja, upornosti i zajedništva. Četvoro dece iz ove porodice - Vasilije, Jovana, Ilija i Stefan zajedno su osvojili više od 300 medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Iako su ostali bez oca, uz snagu majčine podrške i sopstvenu volju, uspeli su da postanu najbolji na svetu iz matematike, fizike, hemije, geografije i astronomije. Pored svih obaveza, vredno pomažu u kući, dok paralelno rešavaju jednačine koje prevazilaze čak i znanja nekih studenata. Samo u poslednjih godinu dana osvojili su više od 30 medalja na međunarodnim takmičenjima.

Novosti

"Šampioni u fokusu" predstaviće u emisijama koje će uslediti narednih sedmica i Andreja Popovića, maturanta Gimnazije "Dušan Vasiljev" u Kikindi, koji je ove godine nagrađen i Svetosavskom nagradom za izuzetne uspehe. Nanizao je dosad više od 100 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima - iz oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, geografije, ekonomije, diplomatije i jezika.

Novosti

Pred širokim auditorijumom pojaviće se i učenica trećeg razreda gimanzije Tara Koldžić koja je zadivila pofesore mnogih svetskih univerziteta. I to - idejom, koju je sama realizovala koristeći neke tehnike prvi put u svetu. A koje, saznaćete sredom u podne na video-platformi i jutjub-kanalu "Novosti", baš kao i koji su još njeni vršnjaci u znanju pokorili planetu.

