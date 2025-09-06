POMRAČENJE MESECA UŽIVO: Oglasila se Astronomska opservatorija u Beogradu
ASTRONOMSKA opservatorija u Beogradu organizuje 7. septembra praćenje pomračenja Meseca, posmatrano sa Astronomske stanice Vidojevica. Program će početi u 19 časova, a prenos uživo će biti sa YouTube kanalu https://www.youtube.com/@astronomskaopservatorijabe7560/streams
Posmatranje koje će biti preko teleskopa MEADE LX200, prečnika 40cm, i kamere SBIG STXL-6303E će voditi, uz stručno komentarisanje Miodrag Sekulić, operater na astronomskoj stanici Vidojevica.
Program prenosa predviđa:
19.00 -- Početak prenosa uživo, izlazak Meseca iznad horizonta, delimično pomračenje
19.30 -- Početak potpunog pomračenja
20.00 -- Prezentacija određivanje daljina u Sunčevom sistemu fenomenima vezanim za Zemlju, Mesec i Sunce, Branislav Vukotić, Astronomska opservatorija u Beogradu
20.55 -- Završetak potpunog pomračenja i početak izlaska Meseca iz Zemljine senke
21.55 -- Završetak pomračenja i kraj prenosa
