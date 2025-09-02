Društvo

SAVET MEDICINSKOG FAKULTETA UB: Razrešio dekanku Tatjanu Simić

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 09. 2025. u 19:28

SAVET Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu razrešio je danas dužnosti dekanku tog fakulteta Tatjanu Simić.

САВЕТ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УБ: Разрешио деканку Татјану Симић

medicinski fakultet

Savet je doneo odluku da će na mestu vršioca dužnosti dekana tog fakulteta biti profesorka Nataša Milić.

Milić je profesor na Katedri za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta i upravnik Instituta za medicinsku statistiku i informatiku.

Simić je za dekanku Medicinskog fakulteta izabrana u maju prošle godine, a redovni je profesor na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju.

(Tanjug)

