Društvo

PROMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA: Izmena na ovim linijama

В.Н.

31. 08. 2025. u 18:12

OD sutra, 1. septembra, uz reorganizaciju noćnog prevoza menja se i deo dnevnih linija gradskog prevoza, a očekuje se da će se na ovaj način rasteretiti saobraćaj i smanjiti gubitak vremena na ovim trasama, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz, prenosi Beoinfo. Linija 42, 704 i 707 postaju kružne linije.

ПРОМЕНА РЕЖИМА РАДА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА: Измена на овим линијама

Foto: N.Skenderija

Linija 42 promenu smera kretanja vršiće oko Trga Slavija i neće ići na terminus u Birčaninovoj ulici. Takođe, linije 704 i 707 se neće zadržavati na Zelenom vencu već će koristiti stajalište #296 kao prolazno.

Na liniji 612 se vrši trajna promena trase gde će linija od Galenike do raskrsnice Partizanske Avijacije i Nikole Dobrovića na Bežanijskoj kosi saobraćati redovnom trasom odakle nastavlja pravo kroz Nikole Dobrovića, pa ulicom Tošin bunar pored Železničke stanice Tošin bunar, a zatim Bulevarom Milutina

Milankovića pa Milentija Popovića i Zorana Đinđića do okretnice na Bloku 20. Linija 612 će biti prva linija koja celom svojom dužinom prolazi kroz Bulevar Milutina Milankovića i na ovaj način će pružiti bolju i kvalitetniju vezu naseljima Dunavski virovi i Zemun Novi grad sa opštinom Novi Beograd, kao i zonom Ušća gde je moguće presedanje na veliki broj linija javnog gradskog prevoza.

Linija se pojačava sa tri dodatna vozila i saobraćaće u intervalu od 24 minuta, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!