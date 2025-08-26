AMSS APELUJE NA OPREZ: Pojačan saobraćaj pred početak školske godine i na kraju sezone godišnjih odmora

POSLEDNjIH dana školskog raspusta saobraćaj se pojačava i unutar gradova, sezona godišnjih odmora je u završnoj fazi, ali je na auto-putevima u smeru ka zemljama zapadne Evrope i dalje prisutan veći broj vozila sa stranim registarskim oznakama što na graničnim prelazima uslovljava i dalje promenljiva i povremeno duža zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Foto: Novosti

Gde je saobraćaj usporen

- U zonama radova saobraćaj može biti dodatno usporen i zato vozite strpljivo i poštujte postavljenu signalizaciju kao i ograničenje brzine - savetuje AMSS vozačima.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila.

Kakvo je stanje na granicama

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na putničkim terminalima (PMV) graničnih prelaza nema zadržavanja vozila ni na izlazu ni na ulazu u zemlju.

Na teretnim (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Sremska Rača čekaju 120 minuta, Šidu 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Radno vreme graničnih prelaza

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je izmenu radnog vremena Graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, tako što će u periodu od 26. 6. 2025. do 31. 8. 2025. u danima petak, subota i nedela, biti otvoren u radno vreme od 7 do 22 časa, umesto od 7 do 19 časova.

Granični prelaz Bajmok-Bačalmaš će u periodu od 4. jula do 8. septembra raditi svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa, umesto od 7 do 19 časova. Granični prelaz Bajmok-Bačalmaš uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2, radi od 5 do 23 časa.

(Tanjug)