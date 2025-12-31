SREĆNA NOVA GODINA, DRAGI ČITAOCI! "NOVOSTI" vam žele sve najbolje u 2026. (VIDEO)

REDAKCIJA "Večernjih Novosti" svim čitaocima želi srećnu 2026. godinu!

Dragi čitaoci,

Želimo vam da sve što je bilo ružno i teško ostavite iza sebe, da u novu 2026. godinu uđete poletni, sa puno nade i želja.

Želimo vam da ste srećni i nasmejani.

Želimo vam da u novoj godini ostvarite svoje snove.

Da svaki dan nove 2026. godine bude dan za pamćenje, za radost, za budućnost.

Kompanija "Novosti" vam želi puno zdravlja, sreće i novca.

I, kako bi rekao čika Duško Radović:

- Danas je prvi dan, početak.

Želim vam da vas ne boli ono što vas je bolelo, a da vas voli ono što vas nije volelo.

Želim vam da budete potrebniji drugima nego oni vama.

Da želite i možete više nego što vam treba, a da sve što vam pretekne podelite sa onima koji ne mogu kao vi.

Nemojte uzimati mnogo više nego što dajete. Mislite malo na one kojima će morati da uzmu ono što vama budu dali. Da vam ono što imate ne bude manje od onoga što nemate.

Želim vam, na kraju, da ova godina ima više sreće sa vama nego prethodna!