HELIKOPTER IZ SRBIJE VEĆ GASI POŽARE U CRNOJ GORI: Ruska letelica u akciji

11. 08. 2025. u 19:32

RUSKI helikopter "Kamov", koji je oko 17 časova sleteo u Podgoricu iz Srbije već je angažovan na gašenju požara u Crnoj Gori iz vazduha.

ХЕЛИКОПТЕР ИЗ СРБИЈЕ ВЕЋ ГАСИ ПОЖАРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ: Руска летелица у акцији

Foto: Petar Milošević

Po nalogu predsednika Aleksandra Vučića, MUP Srbije u skladu sa Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, uputilo međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju požara na lokaciji Đurkovići - Rogami, u blizini Podgorice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

