TROPSKA OLUJA SA ATLANTIKA JURI PREMA NAMA Vreo talas dostići će alarmantni nivo! Narednih 10 dana su ključni

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 08. 2025. u 16:47

SRBIJU je zahvatio novi toplotni talas. Ovog poslepodneva temperature na jugoistoku Srbije i u južnom delu Velikog Pomoravlja dostižu 37 stepeni, u Beogradu je 32 °C.

Foto: Shutterstock

Još vrelije je na jugozapadu Evrope, uz temperature iznad 40 stepeni.

U ovom času nad severnim delom Atlantika nalazi se veoma snažna tropska oluja. Ona će se tokom vikenda premeštati na bezbednoj udaljenosti severnije od Azorskih ostrva i daleko je od svakog kopna. Udari vetra su i do 150 km/h, talasi visine i do 10 metara, a uslovljava i više od 100 litara kiše po kvadratnom metru.

Ova tropska oluja nastala je na sredini severnog dela Severnog Atlantika i zaputila se na zapad, put otvorenog Atlantika. Zbog severnijeg položaja, oluja neće prerasti u uragan, ali će se narednih dana premeštati ka evropskom kopnu i kao snažan vantropski ciklon obrušiće se na zapadnu obalu Evrope.

Foto Printskrin/Meteociel

Ovaj sistem neće uticati na vreme u Evropi i u Srbiji u vidu padavina, ali će u svom prednjem delu usloviti dodatno južno i jugozapadno vrelo strujanje sa severa Afrike, pa će narednih dana biti još vrelije.

Talas vrućina prostiraće se preko celog Mediterana i južne do zapadne Evrope, ali i delom do centralnih predela kontinenta. Istovremeno, cikloni i oblačni i padavinski sistemi premeštaće se preko severa kontinenta od severa Atlantika preko Skandinavije do oblasti Baltika.

Zahvaljujući snažnom anticikloni, koji će dominirati evropskim kopnom, oblačni i padavinski sistemi i svežija vazdušna masa sa severa Atlantika neće moći da prodru unutar evropskog kopna, pa tako ni do Srbije.

U Srbiji narednih 10 dana vedro i vrelo. Maksimalna temperatura za vikend biće i do 40 stepeni.

Najvrelije biće u nedelju i to na jugoistoku Srbije i u dolini Velike Morave, gde se i očekuje 40 stepeni.

Foto Printskrin/Meteociel

Početkom sledeće sedmice očekuje se blago osveženje i pojačan severozapadni vetar. Ipak, ostaće i dalje tropski toplo, uz temperature iznad 30 stepeni.

U drugoj polovini sledeće sedmice biće ponovo vrelo, temperatura do 40 stepeni.

Prema trenutnim prognozama aktuelni toplotni talas zadržao bi se bar do 20. avgusta.

Inače, vrelina će biti praćena i vrlo visokim vrednostima UV indeksa, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od desetak minuta bez adekvatne zaštite. Očekuje se i opasnost od toplotnog udara, pa sve aktivnosti treba smanjiti na minimum.

S obzirom na vrelo i veoma suvo vreme, postojaće opasnost i od šumskih požara i požara na otvorenom, zbog čega ne treba paliti vatru.

S obzirom da se narednih deset dana očekuje veoma izražen toplotni talas, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!