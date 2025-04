SPREMITE SE VEČERAS ZA KIŠU Hitno se oglasio RHMZ: U ovim delovima zemlje moguć i mraz (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- U toku noći malo do umereno oblačno u većem delu zemlje suvo, a samo se na krajnjem severu u drugoj polovini noći očekuje postepeno povećanje oblačnosti a pred jutro ponegde i slaba kiša.

MRAZ NA 2 m OČEKUJE SE NA JUGU, JUGOISTOKU I ISTOKU ZEMLjE JOŠ U ČETVRTAK, DOK SE PRIZEMNI MRAZ U VEĆINI MESTA OČEKUJE DO PETKA.



ZATIM SVE TOPLIJE, ALI BEZ POTPUNE STABILIZACIJE VREMENA.

Sutra (10.04.) umereno do potpuno oblačno i vetrovito, u toku dana mestimično s kišom, ponegde i sa kratkotrajnim pljuskom, a na planinama sa snegom, dok se u večernjim satima padavine očekuju samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Vetar ujutro slab i umeren, tokom dana jak i olujni, pretežno severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -1 do 5 °S, a najviša od 11 do 14 °S.

U petak (11.04.) pre podne pretežno sunčano, posle podne toplije uz umereno naoblačenje, a severozapadni vetar će tokom dana ponovo biti u pojačanju, ali će duvati slabijim intenzitetom u odnosu na četvrtak. Uveče na severu, a tokom noći u ostalim krajevima kiša, na visokim planinama sneg.

U subotu (12.04.) na severu promenljivo oblačno i suvo, u ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Od nedelje (13.04.) toplo sa maksimalnom temperaturom od 19 do 25 °S, a od utorka (15.04.) promenljivo sa sporadičnom pojavom kratkotrajne kiše.

U košavskom području će od nedelje uveče do utorka ujutro (13-15.04.) duvati umeren i jak jugoistočni vetar - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ