RHMZ NIŽE UPOZORENJA, GORE METEOALARMI: Jak ledeni udar, jednoj grupi ljudi upućen apel - budite u pripravnosti (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će od 6. do 8. aprila doći do dugo najavljivane nagle promene vremena. Stiže i zahlađenje, a temperatura će pasti za više od 10 stepeni. Odakle nam stiže ovaj hladan vazduh, i to početkom aprila, i koliko će to da traje za Blic TV otkrio je meteorolog Milinko Jovanović.