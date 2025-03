POGLEDAJTE – SRPSKI LETEĆI TENKOVI U AKCIJI: Redovna letačka obuka na vojnom aerodromu "Morava" (FOTO/VIDEO)

NA vojnom aerodromu "Morava" u Lađevcima i u neposrednoj okolini pripadnici 714. protivoklopne helikopterske eskadrile iz sastava 98. vazduhoplovne brigade realizuju redovnu letačku obuku i obuku tehničkog sastava na borbenim helikopterima Mi-35, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Foto Vojska Srbije

-U skladu sa zacrtanim planom, vođe grupe helikoptera i pratioci sada uvežbavaju taktike, tehnike i procedure neophodne za pripremu i realizaciju grupnog leta u niskim zonama, navodi se u saopštenju.

Takođe, sprovodi se i obuka tehničkog sastava, pri čemu tehničari svih specijalnosti prolaze već razrađene procedure na stajanci.

Letački i tehnički sastav očekuje i borbena obuka, u okviru koje se realizuju bojeva gađanja ciljeva na zemlji, čime će biti zaokružen ovaj ciklus obuke u jedinici za vazduhoplovnu vatrenu podršku snagama Kopnene vojske u odbrani i napadu.

Zamenik komandanta 714. protivoklopne helikopterske eskadrile major Branko Stanković poručio je mladima koji žele da im se pridruže i postanu vojni piloti da je privilegija raditi taj posao.

-Letenje, to je ljubav koja se ili javi ili ne javi. Onaj ko je ima, on želi ceo život da bude u vazduhu. Ja za 24 godine službe nisam čuo da neko nije hteo da leti, ili da je izbegao da se nađe u planu letenja za taj dan, rekao je Stanković.

Pilot iz 714. helikopterske eskadrile poručnik Đorđe Čorbić pozvao je mlade koji vide sebe u pilotskom pozivu da se prijave na aktuelni konkurs za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije.

-Da postanem pilot motivisala me ljubav prema visini, oduvek sam to voleo. Nije bilo lako, ali zaista je vredeo sav trud koji sam uložio. Kad svi letimo zajedno osećam se sjajno, ukoliko je više helikoptera u vazduhu to je neopisiv osećaj koji ne mogu da poredim ni sa jednim drugim koji sam doživeo, rekao je Čorbić.

Dodao je da je posao vojnog pilota odgovoran i veoma lep, jer, kako kaže, svaki let donosi novo iskustvo.

Kako je saopšteno, na javni oglas za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije mogu da se prijave mladići i devojke koji žele da upravljaju borbenim helikopterima ili drugim vazduhoplovima Vojske Srbije.

Pravo na prijavu imaju oni koji su završili četvorogodišnje studije i u ovoj godini navršavaju do 27 godina života.

Javni oglas otvoren je do 31. marta.

(Tanjug)

