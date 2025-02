SNEG PADA U SRBIJI: Nastavljaju se ledeni dani, temperatura pada na minus 12 - RHMZ objavio prognozu do kraja februara

DO kraja dana na severozapadu Vojvodine pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Sneg se očekuje uglavnom u Banatu, istočnoj i centralnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkoh hidrometeorološkog zavoda.

Foto: Tanjug

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, ujutro i pre podne na istoku Srbije i jugu Banata jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 0 do 3 °S. Uveče i tokom noći razvedravanje u svim krajevima Vojvodine, ali i u delovima zapadne i centralne Srbije.

Vreme do kraja nedelje

U sredu (19.02.) na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, kao i u oblasti Homoljskih planina ujutro umereno do potpuno oblačno, još ponegde uz provejavanje slabog snega. Tokom dana postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima tokom celog dana pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od -9 do -3 °S, a najviša od 0 do 4 °S.

Od četvrtka do kraja sedmice hladno sa umerenim i jakim jutarnjim mrazem uz minimalne temperature u većini mesta od -12 do -4 °S. Tokom dana biće pretežno sunčano, krajem sedmice uz prolaznu umerenu oblačnost.

U petak uveče i za vikend u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Maksimalne temperature od 2 °S sredinom sedmice do 8 °S za dane vikenda, samo će se u Timočkoj Krajini zadržati hladnije.

Vremenska prognoza za poslednju nedelju februara

U poslednjoj nedelji februara (od 24.02.) dalji porast i jutarnjih i dnevnih temperatura, ali uz prolazno naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom.

