TEMPERATURA PADA NA MINUS 13: Detaljna vremenska prognoza za sedam dana

U VEĆEM delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano uz hladno jutro sa slabim do umerenim, a u Timočkoj Krajini i sa jakim mrazem, dok će samo na zapadu i jugozapadu zemlje biti umereno do potpuno oblačno, ujutro ponegde u planinama uz provejavanje slabog snega.

Foto: Unsplash

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura sutra od -10 do -2 stepena Celzijusa, u Timočkoj Krajini i do -13, a najviša od 4 do 9 stepeni.

Duvaće slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju uveče i noću i sa udarima olujne jačine.

U Beogradu sutra ujutro malo do umereno oblačno i hladno uz slab i umeren mraz. U toku dana pretežno sunčano. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar.

Najniža temperatura u glavnom gradu biće od -5 do -2, a najviša oko 6 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, naoblačenje, mestimično sa slabim mešovitim padavinama (s kišom i snegom) u sredu, 12. februara, tokom dana prvo će zahvatiti zapadnu polovinu Srbije, a uveče i tokom noći proširiće se na celu zemlju.

U košavskom području tokom većeg dela dana biće suvo, ali vetrovito uz umeren i jak, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju i olujni jugoistočni vetar.

U noći između srede i četvrtka, 13. februara, kao i u četvrtak ujutro, kiša će se lokalno lediti na tlu sa većom verovatnoćom u oblasti od Zlatiborskog okruga, preko doline Zapadne Morave do oblasti Homolja.

U četvrtak će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše (u planinama slabog snega).

Dnevna temperatura u manjem porastu, a košava će i dalje duvati, ali će oslabiti u odnosu na sredu.

Od petka, 15. februara do 18. februara očekuje se novo zahlađenje koje će usloviti prolazni sneg i u nižim predelima uz pojačanje severnog vetra.

