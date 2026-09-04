I ZA UKUS I ZDRAVLJE Bosiljak: Prija stomaku, ublažava glavobolju i nervozu

BOSILjAK zauzima posebno mesto i u kuhinji i u narodnoj medicini.

Foto: Depositphotos/ NatashaBreen

Sada je poslednji trenutak za najkvalitetniju berbu, jer listovi i vršni delovi biljke još sadrže najveću koncentraciju etarskih ulja, zbog čega su najmirisniji i najbogatiji aktivnim sastojcima. Bere se po suvom i sunčanom vremenu, a zatim se suši u hladu, na promajnom mestu, kako bi sačuvao lekovita svojstva.

Najvažniji sastojci bosiljka su etarsko ulje, flavonoidi, tanini i antioksidansi. Zahvaljujući njima, bosiljak se tradicionalno koristi za ublažavanje nadutosti, osećaja težine u stomaku i grčeva u organima za varenje. Blago podstiče lučenje digestivnih sokova, pa može da olakša varenje težih obroka.

Osvežavajući sirup PROKUVAJTE litar vode i ostavite da se malo prohladi. Dodajte dve pune kašike svežih listova bosiljka, poklopite i ostavite da odstoje 12 do 24 sata. Procedite tečnost, umešajte sok od dva limuna i 300 g meda, pa mešajte dok se potpuno ne rastvori. Sirup sipajte u staklene flaše i čuvajte u frižideru. Razblažuje se hladnom vodom ili mineralnom vodom i predstavlja osvežavajući letnji napitak prijatnog mirisa i ukusa.

Njegov prijatan miris deluje opuštajuće, zbog čega se često preporučuje osobama izloženim svakodnevnom stresu i napetosti. U narodnoj medicini koristio se i za ublažavanje blagih glavobolja, nervoze i nesanice, dok savremena istraživanja ukazuju da pojedina jedinjenja iz bosiljka imaju antioksidativna i protivupalna svojstva. Ipak, potrebna su dodatna klinička ispitivanja kako bi se potvrdili svi potencijalni zdravstveni efekti.

Osim u čaju, bosiljak je odličan dodatak salatama, jelima od povrća, ribe i testenine, pa se njegove korisne materije mogu unositi svakodnevno kroz ishranu.