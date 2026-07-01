ZNACI KOJI UPOZORAVAJU NA PROBLEME SA PROSTATOM

KAD prostata počne da se uvećava, obično nakon 50. godine, simptomatika je blago izražena i teško je da se pripiše onome što se dešava. Najčešće muškarci primete da je mlaz slabiji, da je mokrenje sa odloženim startom, da nakon završenog akta mokrenja postoji dodatno isticanje urina, da bešika nije potpuno ispražnjena, da su noćni pozivi na mokrenje učestaliji.

Foto: Laser Med

Uvećanje prostate narušava proces mokrenja. Tokom godina, težina tegoba raste i može uključivati i urinarne infekcije, stvaranje kamena u bešici, poremećaj funkcije bubrega, akutni zastoj urina i postavljanje katetera, što neminovno utiče loše na kvalitet muškarčevog života. Godišnji pregled ključ je za spokojnost.

Kod adenoma (dobroćudnog uvećanja), u stadijumu operativnog lečenja, TULIJUM 200 vati predstavlja lidera u tehnologiji, vodeće snage i preciznosti u laserskoj hirurgiji. Prostati se prilazi kroz postojeće urinarne puteve, bez rezova i bez šavova. Mokrenje je uporedivo sa onim iz mladosti, a kod stalno postavljenog katetera, isti se uklanja trajno.

Kod sumnje na karcinom prostate, pristupa se FJUŽN (fusion) biopsiji sa virtualnim navođenjem. Ona osigurava konačnu dijagnozu zbog veće preciznosti koja je rezultat kombinovane upotrebe magnetne rezonance, koja detektuje sumnjive zone, i ultrazvučnog skeniranja, koje sliku prikazuje u realnom vremenu.

Kod lokalizovanog karcinoma već se preporučuje robotizovana hirurgija sa novom generacijom hirurškog robota - Versius®. Robot-asistirana hirurgija je primenjiva i kod tumora bubrega, uretera i bešike. Na raspolaganju je u Sofiji (Bugarska).

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Foto: Laser Med