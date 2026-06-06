DA NE STREPITE OD GUBITKA PAMĆENJA: Pet načina da vežbate moždane vijuge
U VREMENU ubrzanog ritma i stalne izloženosti informacijama, očuvanje mentalne svežine postaje jednako važno kao i fizička kondicija. Stručnjaci iz oblasti neuropsihologije upozoravaju da se kognitivne funkcije - pažnja, pamćenje, koncentracija i sposobnost donošenja odluka - moraju negovati tokom celog života. Baš kao što mišići slabe bez kretanja, i mozak bez stimulacije gubi deo svoje efikasnosti.
Koncept "mentalne rekreacije" podrazumeva niz aktivnosti koje aktiviraju različite delove mozga, podstiču stvaranje novih neuronskih veza i doprinose očuvanju tzv. kognitivne rezerve. Upravo ta rezerva igra ključnu ulogu u odlaganju pojave problema sa pamćenjem i smanjenju rizika od stanja poput Alchajmerove bolesti.
Dobra vest je da mentalna rekreacija ne zahteva posebne uslove ni mnogo vremena - dovoljno je nekoliko jednostavnih vežbi koje se lako uklapaju u svakodnevicu.
Mentalna rekreacija, dakle, nije luksuz niti prolazni trend, već potreba savremenog čoveka. Ulaganje u zdravlje mozga danas znači veću jasnoću misli, bolju koncentraciju i kvalitetniji život sutra.
Pamćenje niza
Jedna od najefikasnijih je vežba pamćenja nizova. Dovoljno je da pokušate da zapamtite listu od deset nasumičnih reči ili brojeva, a zatim ih ponovite nakon nekoliko minuta. Ova aktivnost jača kratkoročno pamćenje i koncentraciju.
Nedominantna ruka
Zanimljiv efekat ima i promena rutine. Na primer, pokušajte da operete zube nedominantnom rukom ili da promenite put kojim svakodnevno idete. Ovakve sitne promene "teraju" mozak da razmišlja drugačije i aktivira nove neuronske puteve.
Logički zadaci
Rešavanje logičkih zadataka, ukrštenih reči ili slagalica takođe je snažan trening za mozak. Ove aktivnosti poboljšavaju analitičko razmišljanje i održavaju mentalnu agilnost, naročito u kasnijim godinama.
Fokusirano opažanje
Posebno korisna je i vežba fokusiranog opažanja. Odaberite predmet u prostoriji i posmatrajte ga dva minuta, pokušavajući da zapamtite što više detalja. Nakon toga zatvorite oči i "rekonstruišite" sliku u glavi. Ova tehnika razvija pažnju i vizuelno pamćenje.
Nove veštine
Na kraju, učenje novih veština - bilo da je reč o stranom jeziku, sviranju instrumenta ili čak kuvanju nepoznatih jela - predstavlja možda najmoćniji oblik mentalne rekreacije. Svako novo znanje širi kapacitete mozga i čuva njegovu vitalnost.
Preporučujemo
BEZ NjIH NEMA STABILNOSTI TELA: Uz ove 4 jednostavne vežbe ojačajte mišiće leđa
05. 06. 2026. u 06:45
MUČE VAS ALERGIJE, KIJATE? Probajte čaj od koprive
28. 05. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RUSIJA SE HITNO OGLASILA O SRBIJI: Peskov komentarisao odnos Moskve i Beograda
RUSIJA i Srbija imaju partnerstvo koje omogućava Moskvi i Beogradu da razgovaraju o najhitnijim pitanjima, ali Srbija bira svoj put razvoja, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol ruskog lidera.
05. 06. 2026. u 11:49
NEMAČKA HITNO POZVALA RUSIJU: Putine, vreme je...
MINISTAR spoljnih poslova Nemačke, Johan Vadeful, pozvao je ruskog predsednika, Vladimira Putina, da pokrene pregovore o miru u Ukrajini uz učešće Evrope, prenose nemački mediji.
05. 06. 2026. u 09:53
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)