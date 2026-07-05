ISTRAŽIVALI RIZIK OD DEMENCIJE I SRČANIH BOLESTI: Reultati pokazali - Vitamin C čuva mozak
SVEOBUHVATNA opservaciona studija, objavljena u uglednom naučnom časopisu PLOS ONE, obuhvatila je 2.044 ispitanika iz japanskog grada Hirosakija.
Istraživanje je prvobitno pokrenuto radi analize rizika od demencije i srčanih oboljenja, a prosečna starost učesnika iznosila je 69 godina, uz 61 odsto žena.
Istraživači su merili tačan nivo vitamina C u krvi ispitanika, nakon čega su pomoću magnetne rezonance (MRI) analizirali volumen sive i bele moždane mase.
Čak i kada su uzeti u obzir spoljašnji faktori poput starosti, pušenja, dijabetesa i drugih životnih navika, rezultati su pokazali jasnu doslednost: osobe sa nižim nivoom vitamina C u krvi imale su manji volumen moždanog tkiva i slabije razvijene obrasce strukturne mreže.
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