Dr Novosti

ISTRAŽIVALI RIZIK OD DEMENCIJE I SRČANIH BOLESTI: Reultati pokazali - Vitamin C čuva mozak

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

05. 07. 2026. u 06:30

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SVEOBUHVATNA opservaciona studija, objavljena u uglednom naučnom časopisu PLOS ONE, obuhvatila je 2.044 ispitanika iz japanskog grada Hirosakija.

ИСТРАЖИВАЛИ РИЗИК ОД ДЕМЕНЦИЈЕ И СРЧАНИХ БОЛЕСТИ: Реултати показали - Витамин Ц чува мозак

HayDmitriy

Istraživanje je prvobitno pokrenuto radi analize rizika od demencije i srčanih oboljenja, a prosečna starost učesnika iznosila je 69 godina, uz 61 odsto žena.

Istraživači su merili tačan nivo vitamina C u krvi ispitanika, nakon čega su pomoću magnetne rezonance (MRI) analizirali volumen sive i bele moždane mase.

Čak i kada su uzeti u obzir spoljašnji faktori poput starosti, pušenja, dijabetesa i drugih životnih navika, rezultati su pokazali jasnu doslednost: osobe sa nižim nivoom vitamina C u krvi imale su manji volumen moždanog tkiva i slabije razvijene obrasce strukturne mreže.

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