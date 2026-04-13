SIROVO NIJE UVEK I ZDRAVIJE: Za osetljiv stomak samo bareni zeleniš (JELOVNIK)

PROLEĆE donosi obilje mladog zeleniša koji je bogat vitaminima, mineralima i antioksidansima.

Ipak, osobama sa osetljivim digestivnim sistemom često se savetuje da ga ne jedu sirovog, već kratko barenog ili blago dinstanog. Na taj način vlakna omekšavaju, pa se hrana lakše vari i manje nadražuje sluzokožu želuca i creva. Ovakav način pripreme posebno se preporučuje osobama koje imaju ulcerozni kolitis ili Kronovu bolest, ali i onima koji pate od gastritis ili čira na želucu.

Mladi listovi biljaka poput sremuša, koprive, spanaća i blitve mogu da se koriste u supama, pitama, čorbama i laganim prilozima.

Inače, pravilo je da ukoliko imate osetljiv stomak, bez obzira koje je doba godine - manje sirovog, više kuvanog, barenog i sitno pripremljenog povrća i voća. Usitnjavanje voća i povrća je veoma važno jer se time njihova "gruba" vlakna omekšavaju, pa ne uzrokuju nadimanje, bol ili dijareju. Termički obrađena hrana često se preporučuje i u periodu oporavka posle operacija digestivnog sistema, kao i starijim osobama koje imaju slabije varenje ili probleme sa žvakanjem.

Ovakav način ishrane nije siromašn hranljivim materijama. Naprotiv, pravilno pripremljena kuvana jela mogu da budu veoma raznovrsna i nutritivno bogata. U jelovniku dominiraju blage supe, čorbe, kuvano povrće, lagano meso, riba, pirinač, krompir i mlečni proizvodi, uz male količine zdravih masnoća poput maslinovog ulja.

U nastavku je primer prolećnog jelovnika za pet radnih dana koji koristi sezonski zeleniš, ali u lako svarljivoj formi.

Ponedeljak

Doručak: ovsena kaša sa pečenom jabukom i malo meda

Ručak: pileća supa sa šargarepom i pirinčem, pita od spanaća i mladog sira, blago barene tikvice

Večera: omlet sa sitno dinstanom blitvom, jogurt

Utorak

Doručak: palenta sa mladim sirom

Ručak: krem čorba od koprive, file oslića iz rerne, pire od krompira

Večera: pirinač sa dinstanom piletinom i mladim povrćem

Sreda

Doručak: griz na mleku sa kompotom od kajsije

Ručak: čorba od povrća, ćureće ćufte u blagom sosu, dinstana blitva sa malo maslinovog ulja, bareni krompir

Večera: pita sa sremušom i sirom, jogurt

Četvrtak

Doručak: meko kuvano jaje, tost sa mladim sirom

Ručak: krem supa od tikvica, piletina iz rerne, rižoto sa sitno seckanim spanaćem

Večera: testenina sa blagim sosom od povrća

Petak

Doručak: ovsena kaša sa bananom

Ručak: supa sa sitnom testeninom, file pastrmke iz rerne, pire od krompira i šargarepe, kratko dinstana kopriva

Večera: rižoto sa tikvicama i mladim listovima spanaća