KLJUČ JE U KISEONIKU: Boravak na planini "obara" šećer

NOVA studija, objavljena u časopisu Cell Metabolism, sugeriše da u uslovima niskog sadržaja kiseonika, što se dešava kada se boravi na visokim nadmorskim visinama, crvena krvna zrnca mogu da deluju kao "skladište glukoze" i da je apsorbuju znatno više iz krvotoka nego što se ranije pretpostavljalo.

Istraživači su tokom ispitivanja ustanovili da izloženost hipoksiji, kao na velikim nadmorskim visinama, poboljšava toleranciju na glukozu kod miševa i preokreću visok nivo šećera u krvi, što sugeriše potencijalnu novu terapijsku strategiju za dijabetes.

Prethodna opservaciona istraživanja pokazala su da osobe koje žive na većim nadmorskim visinama obično imaju manju učestalost dijabetesa tipa 2.