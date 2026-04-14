KLJUČ JE U KISEONIKU: Boravak na planini "obara" šećer
NOVA studija, objavljena u časopisu Cell Metabolism, sugeriše da u uslovima niskog sadržaja kiseonika, što se dešava kada se boravi na visokim nadmorskim visinama, crvena krvna zrnca mogu da deluju kao "skladište glukoze" i da je apsorbuju znatno više iz krvotoka nego što se ranije pretpostavljalo.
Istraživači su tokom ispitivanja ustanovili da izloženost hipoksiji, kao na velikim nadmorskim visinama, poboljšava toleranciju na glukozu kod miševa i preokreću visok nivo šećera u krvi, što sugeriše potencijalnu novu terapijsku strategiju za dijabetes.
Prethodna opservaciona istraživanja pokazala su da osobe koje žive na većim nadmorskim visinama obično imaju manju učestalost dijabetesa tipa 2.
09. 04. 2026. u 07:00
Komentari (0)