ANKSIOZNI ZBOG MANJKA HOLINA? Najnovija studija otkriva: Evo u kojim namirnicama ćete naći ovaj važan nutrijent

NOVO istraživanje pokazuje da ishrana možda ima mnogo veći uticaj na pojavu anksioznosti nego što se ranije mislilo.

Tačnije, nedostatak jednog nutrijenta mogao bi da stoji iza čestog osećaja teskobe. Studija objavljena u časopisu Molecular Psychiatry otkrila je zanimljiv nalaz - kod osoba sa anksioznim poremećajima primećene su niže vrednosti jedinjenja koja sadrže holin u važnim delovima mozga, uključujući i prefrontalni korteks.

Holin je nutrijent koji je telu potreban za izgradnju ćelijskih membrana, stvaranje DNK i pravilno funkcionisanje nervnog sistema. On je takođe osnova za stvaranje acetilholina, neurotransmitera koji ima važnu ulogu u regulaciji raspoloženja, pamćenja i kontroli mišića.

Najviše ga ima u jajima, mesu, ribi i mleku. Dobar izvor su i piletina, ćuretina i goveđa džigerica, dok su od ribe posebno bogati losos i bakalar. Od biljnih izvora izdvajaju se soja, brokoli, kelj, prokelj, krompir i kinoa.