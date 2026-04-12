ANKSIOZNI ZBOG MANJKA HOLINA? Najnovija studija otkriva: Evo u kojim namirnicama ćete naći ovaj važan nutrijent

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

12. 04. 2026. u 23:36

NOVO istraživanje pokazuje da ishrana možda ima mnogo veći uticaj na pojavu anksioznosti nego što se ranije mislilo.

АНКСИОЗНИ ЗБОГ МАЊКА ХОЛИНА? Најновија студија открива: Ево у којим намирницама ћете наћи овај важан нутријент

Foto: Depositphotos/olly18

Tačnije, nedostatak jednog nutrijenta mogao bi da stoji iza čestog osećaja teskobe. Studija objavljena u časopisu Molecular Psychiatry otkrila je zanimljiv nalaz - kod osoba sa anksioznim poremećajima primećene su niže vrednosti jedinjenja koja sadrže holin u važnim delovima mozga, uključujući i prefrontalni korteks.

Holin je nutrijent koji je telu potreban za izgradnju ćelijskih membrana, stvaranje DNK i pravilno funkcionisanje nervnog sistema. On je takođe osnova za stvaranje acetilholina, neurotransmitera koji ima važnu ulogu u regulaciji raspoloženja, pamćenja i kontroli mišića.

Najviše ga ima u jajima, mesu, ribi i mleku. Dobar izvor su i piletina, ćuretina i goveđa džigerica, dok su od ribe posebno bogati losos i bakalar. Od biljnih izvora izdvajaju se soja, brokoli, kelj, prokelj, krompir i kinoa.

