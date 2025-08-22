DA LI VOLITE DA PIJETE VEOMA TOPLE NAPITKE? Evo zašto bi trebalo da promenite tu naviku

U MODERNOM i užurbanom svetu, topli napitak, onako „s nogu“, je normalna stvar za mnoge. Međutim, previše topli napici mogu vas dugoročno izložiti ozbiljnim rizicima.

Za mnoge ljude, ispijanje toplog napitka poput čaja ili kafe je svakodnevno zadovoljstvo. Međutim, Vinsent Ho, vanredni profesor i klinički gastroenterolog na Univerzitetu Zapadnog Sidneja u Australiji, objašnjava da je temperatura napitka, a ne sam napitak, ono što možda krije zdravstvene rizike. Njegova analiza za časopis „The Conversation“ istražuje kako ispijanje veoma toplih napitaka može povećati verovatnoću razvoja raka, posebno raka jednjaka.

Ho objašnjava da je 2016. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasifikovala napitke konzumirane iznad 65°C kao verovatno kancerogene za ljude. Ova klasifikacija ih stavlja u istu kategoriju rizika kao dim iz peći na drva u zatvorenom prostoru i visok unos crvenog mesa. Prema Hoovim rečima, IARC je utvrdio da je ključna temperatura, a ne vrsta napitka.

Ho ukazuje na južnoameričke studije koje povezuju konzumiranje mate čaja, često pijenog na 70°C, sa višim stopama raka jednjaka. Slični obrasci su zabeleženi na Bliskom istoku, u Africi i Aziji.

Zapadne zemlje dugo nisu imale dovoljno istraživanja, ali Ho ukazuje na veliku novu britansku studiju sprovedenu na skoro pola miliona odraslih. Studija je otkrila da su ljudi koji su pili osam ili više šoljica veoma vrućeg čaja ili kafe dnevno imali skoro šest puta veću verovatnoću da razviju rak jednjaka od onih koji nisu pili vruće napitke.

ZAŠTO TOPLOTA OŠTEĆUJE JEDNjAK?

Ho napominje da veoma vrući napici mogu oštetiti sluzokožu jednjaka, a hronična oštećenja tokom godina mogu podstaći rak. Studije na životinjama podržavaju ovaj zaključak, jer su miševi kojima je data voda temperature 70°C brže razvili prekancerozne promene od onih kojima je data hladnija voda. Dodaje da ponovljena oštećenja od toplote mogu oslabiti prirodne barijere tela protiv refluksa kiseline, što dodatno povećava rizik.

KORISTAN SAVET

Australijski stručnjak upozorava da se pića za poneti ponekad služe na temperaturi od oko 90°C, što je znatno iznad bezbednih granica. Istraživanje koje on navodi pokazalo je da je 57,8°C optimalna ravnoteža između ukusa i bezbednosti. Tehnike hlađenja, kao što su mešanje, duvanje, skidanje poklopca ili dodavanje vode ili mleka, takođe mogu pomoći u smanjenju negativnog uticaja.

Njegov savet je, na kraju krajeva, jednostavan. Usporite, ne žurite i uživajte, kaže on.

