Biće vredna 38 miliona evra: U Pljevljima položen kamen temeljac za gradnju nove bolnice

MINISTRI javnih radova i zdravlja u Vladi Crne Gore Majda Adžović i Vojislav Šimun, položili su kamen temeljac za izgradnju nove opšte bolnice u Pljevljima. Investicija je vredna više od 38 miliona evra.

M. SEKULOVIĆ

- Država koja ulaže u bolnice, ulaže u sigurnost svojih građana. Država koja ulaže u zdravstvene radnike, ulaže u kvalitet života svojih ljudi, a država koja ulaže u ravnomeran razvo,j ulaže u svoju stabilnu i pravednu budućnost - kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

On je naglasio da „izgradnjom nove opšte bolnice pokazujemo da Crna Gora ide putem modernog, dostupnog i snažnog zdravstvenog sistema, sistema u kojem svaki građanin zna da nije zaboravljen i da mu je kvalitetna zdravstvena zaštita dostupna onda kada mu je najpotrebnija.“

Prema njegovim rečima početak realizacije ovog projekta događaj je od posebnog značaja, ne samo za Pljevlja i sever Crne Gore, već i za celu državu, jer nakon više od šest decenija od izgradnje tadašnjeg medicinskog centra, građani Pljevalja dobijaju novu savremenu bolnicu.

OPREMA VREDNA VIŠE OD PET MILIONA EVRA Ministar Šimun je istakao da će bolnica biti opremljena savremenom medicinskom tehnologijom i opremom vrednom više od pet miliona evra, uključujući moderno projektovane operacione sale, jedinice intenzivne njege i specijalizovane medicinske odele koji će omogućiti kvalitetniju dijagnostiku i lečenje. Izgradnjom bolnice građani Pljevalja i Žabljaka veliki deo zdravstvenih usluga tako će moći da ostvare u pljevljima, bez odlaska u Podgoricu radi pregleda, dijagnostike ili lečenja.

- Ono što ovaj trenutak čini istorijskim jeste činjenica da u Crnoj Gori gotovo pet punih decenija nije izgrađena nijedna nova opšta bolnica. Dakle, gotovo pola veka naš zdravstveni sistem nije dobio novu bolničku ustanovu ovog tipa. Zato danas možemo jasno reći, upravo ova vlada i Ministarstvo zdravlja pokreću jedan novi investicioni ciklus u zdravstvenoj infrastrukturi Crne Gore - kazao je Šimun, koji je saopštio da će nova opšta bolnica u Pljevljima biti savremen zdravstveni centar projektovan prema najvišim standardima savremene medicine.

Objekat će imati ukupnu bruto površinu od 27.500 kvadratnih metara sa kapacitetom od približno 140 bolničkih kreveta. Kako je naglasio ministar Šimun, projektom je predviđeno i 316 parking mesta, čime se dodatno unapređuje funkcionalnost kompleksa i olakšava pristup pacijentima, zaposlenima i posetiocima.