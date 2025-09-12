ŠAMAR SRBOMRSCIMA U CRNOJ GORI: Odbačena krivična prijava protiv Marka Kovačevića
VIŠE državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu protiv predsednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića (NSD) za krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje tokom govora na Grahovu i podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
Više državno tužilaštvo u Podgorici je po službenoj dužnosti formiralo predmet protiv Kovačevića, zbog govora na obeležavanju Grahovačke bitke 13. juna prošle godine, a zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Nakon sprovedeno izviđaja i saslušanja Kovačevića u svojstvu osumnjičenog, doneto je rešenjem o odbacivanju krivične prijave.
Procenjeno je, navodi se u saopštenju tužilaštva, da ne postoji osnovana sumnja da je Kovačević izvršio navedeno krivično delo, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.
(Tanjug)
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)