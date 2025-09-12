ŠAMAR SRBOMRSCIMA U CRNOJ GORI: Odbačena krivična prijava protiv Marka Kovačevića

VIŠE državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu protiv predsednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića (NSD) za krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje tokom govora na Grahovu i podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Više državno tužilaštvo u Podgorici je po službenoj dužnosti formiralo predmet protiv Kovačevića, zbog govora na obeležavanju Grahovačke bitke 13. juna prošle godine, a zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Nakon sprovedeno izviđaja i saslušanja Kovačevića u svojstvu osumnjičenog, doneto je rešenjem o odbacivanju krivične prijave.

Procenjeno je, navodi se u saopštenju tužilaštva, da ne postoji osnovana sumnja da je Kovačević izvršio navedeno krivično delo, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

(Tanjug)