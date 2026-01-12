NOŽEM PRETIO SUPRUZI: Tražio da bira ili da je on ubije ili da skoči u reku

BIJELOPOLjSKA policija podnela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv E.K. zbog sumnje na nasilje u porodici.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi da je osumnjičeni dana 11.01.2026. godine, oko 14:00 časova, u porodičnoj kući, oštećenoj supruzi uputio pretnje uz upotrebu noža da pođe s njim. Tokom vožnje uputio joj je više pretnji, prisiljavajući je da bira da li da ubije nju ili njenu prijateljicu, te da će je ubiti ako se ne odluči sama da skoči u reku Lim. Nakon toga zaustavio je vozilo na mostu u mestu Strojtanica i naredio joj da pozove decu i pozdravi se s njima, pri čemu je oštećena izašla iz vozila i pozvala policiju - navodi se u saopštenju ODT Bijelo Polje.

Njemu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata.

BONUS VIDEO:

Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu