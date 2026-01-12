SRBIJA JAČA OD PLJAČKE I SVETSKOG I EVROPSKOG PRVAKA! Naši vaterpolisti pobedili Španiju u drami na Evropskom prvenstvu u Beogradu!

Srbija i Španija su priredili istinski vaterpolo spektakl na Evropskom prvenstvu 2026 u Beogradu, a konačan rezultat, 12:11 za "delfine", ozvaničio je staru istinu: možda su neki drugi trenutno prvaci planete i "starog kontinenta", ali Srbi su Srbi kada se o vaterpolu radi, kakva god da su vremena, ko god da je naspram njih, i kakve god da su odluke sudija. Ako je neko u ove naše vaterpoliste sumnjao posle neočekivane drame sa Holandijom na startu šampionata, ovaj spektakl je takvima sigurno "otvorio oči" pred završnicu takmičenja koja sledi.

Vaterpolo reprezentacija Srbije je u meč sa aktuelnim šampionima sveta i Evrope ušla sa jasnim ciljem, da ne svede greške na minimum, a da ne dozvoli brzu, tranzicionu igru "furije", koja je tome vična čak i pored skraćivanja dužine vaterpolo terena za pet metara.

I, isprva to nije bilo idealno sprovođeno u delo, jer su preko Alberta Munariza Španci poveli sa 0:2, ali ekipa selektora Uroša Stevanovića nije klonula duhom. Svodeći nesportsko držanje rivala na minimum (samo dva isključenja u uvodnoj deonici), a izborivši čak četiri isključenja na drugoj strani bazena, naši vaterpolisti su iskoristili dve takve situacije i ekspresno poveli sa 3:2 uz pogotke Ćuka, Rašovića i Martinovića.

Uz egal se došlo do drugog perioda, a on je na momente proticao uz euforiju publike u beogradskoj Areni jer je u toku bila već započeta serija od 6:2, uz pogotke Marinovića, Ćuka iz novog penala, i iznova Strahinje Rašovića. Međutim, Španci ne bi bili to što jeste, da su se "držali po strani" do suparnik igra bolje. Naprotiv, i oni su probali da "dodaju gas". Ne mali broj puta to i uspeli. Ali...

U trećem segmentu meča razgoropadili su se Srbi u bazenu. Kapiten Nikola Jakšić iz daljine je postigao sjajan gol, a euforija je zavladala u Areni kada su se naši odbranili sa dvojicom igrača manje u bazenu. Strahinja Rašović je to iskoristio da donese 8:6, da bi uz VAR-proveru Nikola Dedović postao strelac za tri razlike.

Ali...

Na startu poslednje deonice, šok.

"Nesportsko udaranje" je dosuđeno Dušanu Mandiću, koji je zbog udarca laktom u lice Granadosa isključen sedam minuta pre kraja. I ne samo to. Dosuđen je peterac za Španiju, koja je od tog časa puna četiri minuta imala igrača više i u napadu i odbrani. Naravno, sudije Boris Margeta i Georgios Stavridis su izazvale salve zvižduka u Areni, a i bes Uroša Stevnaovića koji nije mogao da veruje šta se desilo.

No, mir je bio tamo gde je najvažnije - u glavama naših igrača. Oni su čuda činili protiv vladara Evrope i sveta, jer je protiv takvih teško igrati i 18 sekundi kada se branite s igračem manje, a kamoli 240 sekundi brojno slabiji i u napadu i u odbrani.

Sa debitantnom Milanom Glušcem na golu, sa fanatičnom odbranom i hrabrom igrom u napadu, Srbija je izdržala više nego što bi mnogi pomislili da je moguće, od tih 9:7 došlo se do 10:10, ali...

Snage je ponestalo u toj jurnjavi sa braniocem trona, koji je puna četiri minuta imao vaterpolistu više. To je "furiji" omogućilo da preuzme vođstvo na dva i po minuta do kraja, a imala i šansu za više od toga. Odbranili su se Srbi, jednom pa drugi put, potom preko Strahinje Rašovića izjednačili na 11:11 uz 58 sekundi do završetka, da bi buka u najvećoj dvorani na Balkanu tada dostigla vrhunac.

Uz podršku sa tribina, Glušac je odbranio dalekometni šut rivala, a na drugoj strani terena - gol za čudesnu pobedu postigao je Viktor Rašović, šest sekundi pre kraja.

A zapravo...

Reći "pre početka" i ne bi bilo pogrešno.

Jer, naši su "stigli". I tek počinju.

Sledeći rival Srbije će biti Izrael, u sredu od 20.30.

KRAJ! Srbija - Španija 12:11!

32' - Španci ne pogađaju, a Srbi... Srbi daju gol! Rašović za 12:11!

32' - Goool! Strahinja Rašpvić na početku poslednjeg minuta - 11:11!

31' - Greše Španci, ali, nažalost, i naši u napadu gube loptu...

30' - Novi gol Biela Lare, Španija prelazi u vođstvo na 2:35 do kraja meča - 10:11.

30' - Šteta! Imali su naši igrača više, a Nikola Lukić bio neprecizan s leva.

29' - Biel Lara poravnava na 10:10, taman kada su se redovi "delfina" kompletirali. Kakva drama...

27' - Homila daje gol za Špance, 10:9. Još 4:47 do kraja meča, a Srbi sa igračem manje još minut i 5 sekundi.

26' - Nova fenomenalna igra naših u odbrani, Munariz ne postiže gol. Još 1:36 sa igračem manje za naše, koji vode sa +2

26' - Au, kakva šteta! Isključen je bio jedan Španac, potom i drugi, i naprasno je Srba bilo više u bazenu, ali Vasilije Martinović nije video da se jedan od rivala vraća u igru njemu iza leđa - i gubi loptu.

25' - Milan Glušac, debitant na prvenstvu Evrope, brani šut Španaca! I drugi napad su naši zaustavili Špancima. Još 2:36 do kompletiranja srpske ekipe, a 6:03 do kraja meča.

25' - Jakšić je iznudio peterac! Martinović precizan, +2! Treba izdržati još tri i po minuta s igračem manje...

25' - Munariz daje gol iz peterca... 9:8

25' - "Nesportsko udaranje" je dosuđeno Mandiću, koji je isključen sedam minuta pre kraja - i ne samo to! Peterac za Španiju, koja će puna četiri minuta imati igrača više i u napadu i odbrani! Sudije Boris Margeta i Georgios Stavridis su izazvale salve zvižduka u Areni.

25' - Gledaju sudije snimak, došlo je do udarca laktom od strane Mandića u lice Granadosa. Sada će se odlučiti ima li isključenja za srpskog asa.

25' - Počela je poslednja deonica. A prvi put Španci stižu do lopte u sprintu.

Kraj trećeg perioda. Pred poslednjih osam minuta "delfini" imaju dva gola prednosti. Kakav meč...

24' - Španci prilaze na -2, poslednji napad u ovoj deonici imaju naši...

23' - Sa igračem više, "furija" ne pogađa metu - šut je otišao pored gola (a Petar Jakšić je trećim isključenjem završio ovu utakmicu).

22' - Španci ne uspvaju da daju gol, ali dobrom odbranom oduzimaju loptu Rašoviću.

22' - Gol je priznat, Nikola Dedović je strelac, Srbija odlazi na +3, a španski selektor David Martin traži tajmaut. Semafor pokazuje sjajnih 9:6 za naše "delfine"!

22' - Video-provera je u toku, da se vidi da li je Dedović dao gol, ili lopta nije prešla crtu koja i određuje "jeste" ili "nije".

21' - Šteta. Posle dobre kolektivne odbrane, Srbija je bila u polukontri, no Martinovićev šut je njegov čuvar izblokirao. A bio je to pokušaj za +3

20' - Posle tajmauta srpskog selektora, Strahinja Rašović s leve strane daje svoj treći gol, 8:6 je!

19' - Fantazija! Srbija se odbranila sa dva igrača manje! Ostaje naša prednost od jednog pogotka, i lopta za "delfine"!

18' - Serhi Kabanjas sa igračem više trese srpku mrežu - 7:6

18' - Fantastičan gol kapitena, Nikola Jakšić iz daljine šalje neodbranjivu "žabicu" u donji desni ugao - 7:5 za Srbiju!

17' - Novi prvi napad ima naš nacionalni tim, no prečka zaustavlja šut Ćuka

Kraj poluvremena, Srbija vodi sa 6:5! Poveli su prvaci sveta i Evrope sa 0:2, ali je onda usledila sjajna igra i serija "delfina" od 6:2. Ipak, ništa ovde nije gotovo. Zapravo, borba kao da je tek sada počela. I to kakva borba!

16' - Pokušao je Martinović sa distance, pobegla mu je lopta iz ruke. Šteta...

15' - Larumbe s igračem manje pogađa mrežu Srbije, 6:5, a potom naši greše u napadu. Ulazi se u poslednji minut druge deonice.

14' - Strahinja Rašović, projektil sa leve strane! Srbija vodi sa dva razlike, 6:4!

13' - Milan Glušac, mladi golman Srbije, brani dva uzastopna šuta "furije" i oduševljaa publiku u Areni! Šteta, naši na drugoj strani bazena nisu to iskoristili da uvećaju prednost, no nova bravura Glušca (četvrta odbrana od osam šuteva ka golu koji čuva) sprečava izjednačenje.

12' - Novi peterac za Srbiju, kapiten Nikola Jakšić ga je iznudio. Miloš Ćuk izvodi penal, i pogađa poput Strahinje Rašovića, 5:4!

11' - Nisu iskoristili po napad ni Srbi, ni Španci. "Delfini" u novoj akciji. A Agire ostvaruje treću odbranu - zaustavio je Lukićev šut iz velike daljine, u poslednjoj sekundi napada.

10' - Izjednačuje prvak sveta i "starog kontinenta", Taulj je dao gol u situaciji s igračem više - 4:4

9' - Upravo Martinović daje gol, s leve strane, sa igračem više (treći takav pogodak iz pet pomenutih situacija). Srbija vodi - 4:3 je

9' - Opet naši imaju prvi napad, zahvaljujući sprintu Vasilija Martinovića.

Kraj prvih osam minuta igre, nerešeno je posle prilično zanimljivih dešavanja - ranog vođstva "furije", tri brza pogotka Srba, pa onda nove bravure Alberta Munariza i zatim - šest uzastopnih neiskorišćenih napada.

7' - Greše naši u napadu, pa Španci, pa opet naši. Napeto je, finiš uvodnog perioda...

6' - Munariz daje i treći španski pogodak na ovom meču, deluje nezaustavljivo - 3:3 je na semaforu uz 2:47 do kraja prve deonice.

5' - Jakšić je naterao suparnika na isključenje, a Martinović potom pogađa s distance! Srbija prvi put vodi!

5' - Nova odlična odbrana Srbije, nateran je rival na loš, previsok šut.

4' - Brane se naši s vaterpolistom manje, dobar blok šuta i napad za "delfine". A Nemanja Vico vrlo brzo uspeva da izbori peterac! Strahinja Rašović izvodi penal i "žabicom" izjednačava na 2:2

4' - Treći put igrač više za naše, i konačno gol. Miloš Ćuk sa oko sedam metara pogađa levi donji ugao gola! 1:2

3' - Aguire brani šut Mandića sa distance. Španci odmah u kontri i - daju gol s desne strane - 0:2, opet Alberto Munariz

3' - Isključen je Petar Jakišić, a "furija" to koristi za vođstvo, Munariz je strelac.

2' - Drugi napad Srba, drugo isključenje suparnika, a ovoga puta prečku pogađaju naši (Đorđe Lazić) da bi potom Mandić pogodio stativu. Ne ide na startu, pa ne ide...

1' - Naši imaju igrača više odmah u prvom napadu, ali to ne koriste, Vasilije Martinović šutira pored mete, s leve strane. A rival potom pogađa - prečku, srećom.

1' - Meč je počeo! Prvi napad imaju Srbi!

20.29 - Sve je spremno za početak utakmice. David Martin Lozano, selektor Španije, i njegov kolega Uroš Stevnaović, dali su poslednje instrukcije svojim izabranicima.

20.25 - Predstavljeni su, naizmenično, igrač iz jedne pa igrač iz druge reprezentacije. Sledi intoniranje himni i - start.

20.23 - Jedna izmena u našoj ekipi u odnosu na start šampionata, Radomir Drašović sada nije u timu, a Nikola Lukić ga je odmenio, odlukom selektora Uroša Stevanovića.

20.20 - Predstavljanje ekipa je u toku. Još malo i - spektakl u Beogradskoj areni počinje!

Uoči meča



Vaterpolisti Srbije su u prvom kolu posle boljeg izvođenja peteraca savladali Holandiju ukupnim rezultatom 18:16, dok je Španija ubedljivo pobedila Izrael 28:3.

"Za ovo sam trenirao čitav život. Istina završeno je petercima. Loše smo otvorili, nije bilo kako znamo. Mislim ako je moralo, bolje je da se sada dogodilo. Možda će nas Španci sada potceniti, ali mi ćemo se probuditi. Znamo ih dobro, verujem u nas, podršku sa tribina. I dalje idemo ka našem cilju - finalu EP", izjavio je golman vaterpolo reprezentacije Srbije Milan Glušac.

On je analizirao reprezentaciju Španije.

"Moramo da budemo agresivni prema njihovoj timskoj hemiji, igri u kojoj se zna ko šta radi. To su vrhunski igrači, sjajni šuteri, svetski i evropski prvaci. Moramo da se fokusiramo na nas. Znam da su bili uspešniji u poslednje vreme, ali verujem da je trenutak da se serija prekine. Pred našim navijačima je sve moguće. Prva je utakmica, osetili smo atmosferu, publiku, biće bolje. Napad kreće iz odbrane i to moramo da primenimo", rekao je Glušac.



Vaterpolista Srbije Nemanja Vico je izjavio da je svestan težine meča protiv Španije.



"Od ulaska u meč, od realizacije igrača više, da budemo čvršći u igri jedan na jedan. Oni su niz godina standardni po kvalitetu, sa Grcima su možda najbolja ekipa na turniru. Znamo ko nam je protivnik i jedino sa našim maksimumom možemo do egal igre. Imamo neki problem sa igračem više, sve se ubrzalo i tome moramo da se prilagodimo. Neka bude egal igra, pa iako ne pobedimo neka bude da smo dobro igrali. Verujem da će od Španije sve da krene na bolje. Dug je turnir, biće umora, biće iznenađenja. Voleo bih još veći broj navijača, osetili smo podršku i hvala im", rekao je Vico.



Đorđe Lazić je naveo da bi srpski vaterpolisti trebalo da poprave igru u nastavku EP.

"Spremili smo se za meč, ali smo četvrtinu i po bili uspavani, tromi, spori. Bila je to igra daleko od našeg nivoa. Primali smo i golove na nedopustiv način. Španci su možda najbolji sastav na turniru. Biće težak meč, fizički zahtevan, ali igramo kod kuće i idemo na pobedu. Pritisak uvek postoji, ali na njega smo navikli i možemo da igramo", istakao je Lazić.



U prvoj utakmici drugog kola "naše", grupe C, igrali su danas Holandija i Izrael.



