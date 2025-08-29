PODNETA PRIJAVA PROTIV TAMARE ZVICER: Evo za šta se tereti supruga odbeglog vođe kavačkog klana

PROTIV Tamare Zvicer (40), supruge odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, podneta je prijava zbog zanemarivanja maloletnog deteta, saopštila je Uprava policije.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podneli su protiv Tamare Zvicer, bliske kavačkom klanu, službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, Odeljenja bezbednosti Kotor, a zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, odnosno zanemarivanje maloletnog deteta.

Kako je potvrđeno portalu RTCG iz policije, prekršajna prijava podneta je protiv Zvicer zbog zanemarivanja svog maloletnog deteta koji je u dva navrata u naselju Škaljari zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom u njenom vlasništvu.

- Ona je procesuirana zbog zanemarivanja svog sina u pogledu vaspitanja, propuštanja ukazivanja i upozoravanja na posledice štetnog ponašanja, kao i opasnost koja može biti prouzrokovana istim - navode u saopštenju policije.

Tamara Zvicer je supruga odbeglog Radoja Zvicera, optuženog vođe tzv. kavačkog kriminalnog klana.

(Tanjug)