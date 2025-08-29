Crna Gora

PODNETA PRIJAVA PROTIV TAMARE ZVICER: Evo za šta se tereti supruga odbeglog vođe kavačkog klana

Новости онлине

29. 08. 2025. u 15:43

PROTIV Tamare Zvicer (40), supruge odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, podneta je prijava zbog zanemarivanja maloletnog deteta, saopštila je Uprava policije.

ПОДНЕТА ПРИЈАВА ПРОТИВ ТАМАРЕ ЗВИЦЕР: Ево за шта се терети супруга одбеглог вође кавачког клана

Foto: Printskrin/ Tik Tok/Instagram

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podneli su protiv Tamare Zvicer, bliske kavačkom klanu, službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, Odeljenja bezbednosti Kotor, a zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, odnosno zanemarivanje maloletnog deteta.  

Kako je potvrđeno portalu RTCG iz policije, prekršajna prijava podneta je protiv Zvicer zbog zanemarivanja svog maloletnog deteta koji je u dva navrata u naselju Škaljari zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom u njenom vlasništvu.

- Ona je procesuirana zbog zanemarivanja svog sina u pogledu vaspitanja, propuštanja ukazivanja i upozoravanja na posledice štetnog ponašanja, kao i opasnost koja može biti prouzrokovana istim - navode u saopštenju policije.

Tamara Zvicer je supruga odbeglog Radoja Zvicera, optuženog vođe tzv. kavačkog kriminalnog klana.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?