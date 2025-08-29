PODNETA PRIJAVA PROTIV TAMARE ZVICER: Evo za šta se tereti supruga odbeglog vođe kavačkog klana
PROTIV Tamare Zvicer (40), supruge odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, podneta je prijava zbog zanemarivanja maloletnog deteta, saopštila je Uprava policije.
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podneli su protiv Tamare Zvicer, bliske kavačkom klanu, službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, Odeljenja bezbednosti Kotor, a zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, odnosno zanemarivanje maloletnog deteta.
Kako je potvrđeno portalu RTCG iz policije, prekršajna prijava podneta je protiv Zvicer zbog zanemarivanja svog maloletnog deteta koji je u dva navrata u naselju Škaljari zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom u njenom vlasništvu.
- Ona je procesuirana zbog zanemarivanja svog sina u pogledu vaspitanja, propuštanja ukazivanja i upozoravanja na posledice štetnog ponašanja, kao i opasnost koja može biti prouzrokovana istim - navode u saopštenju policije.
Tamara Zvicer je supruga odbeglog Radoja Zvicera, optuženog vođe tzv. kavačkog kriminalnog klana.
(Tanjug)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)