U gotovo celom regionu došlo je do havarije kada su građani Crne Gore, BiH, Albanije, Grčke i Hrvatske ostali bez struje. Situacija u Srbiji je stabilna i kako kažu iz EPS za "Novosti" ovo neće uticati na našu zamlju.

Foto: Ilustracija

Crna Gora bez struje

Skoro celo područje Crne Gore je ostalo bez struje, saopštio je danas Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS).

Kako se navodi, problem je ispad na mreži Crnogorskog elektroprenosnog sistema. List Pobjeda piše da je izbio požar na jednom dalekovodu i da se ne zna kada će problem biti rešen.

Prethodno, hrvatski mediji su preneli da je skoro cela Dalmacija ostala bez struje, kao i da je problem nastao zbog pada sistema u Crnoj Gori sa kojom je Dalmacija mrežno spojena.

Veći deo Dalmacije ostao bez struje

Veći deo Dalmacije danas je oko 12.25 sati ostao bez struje, javili su hrvatski mediji. Dalmatinski portal prenosi da je do nestanka struje došlo zbog pada sistema u Crnoj Gori, zbog čega je lančano bez električne energije ostala i Dalmacija.

Bez struje su ostali Split, Omiš, Makarska, Kaštela, Solin, Zadar, Starigrad Paklenica i druga mesta, prenosi index.hr dok drugi mediji javljaju da cela Dalmacija nema struju. U Hrvatskoj su danas tropske temperature, očekuje se vrhunac toplotnog talasa, a još juče su zabeležene rekordne temperature za ovo doba godine.

Kako javljaju dopisnici "Novosti", bez struje su ostali i skoro svi gradovi u BiH, ali i Albaniji.

U Srbiji ima struje

- U Srbiji je situacija stabilna. Havarija u regionu ne utiče na nas. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i bez ikakvih problema - rečeno je u EPS za "Novosti".

Nema struje ni u Grčkoj

Struju nakon nezapamćenog kolapsa na elektroprenosnom sistemu nemaju ni delovi Grčke.

Oglasili se iz Elektroprivrede BIH

IZ Elektroprivrede BIH saopštili su da je došlo do totalnog raspada elektroenergetskog sistema u toj zemlji.

- Premda još tačni razlozi raspada sistema nisu poznati, pretpostavlja se da je uzrok preopterećenja na interkonektivnim 400 kV dalekovodima u Regionu, njihovi ispadi i prenošenje poremećaja na sistem BiH. U toku su aktivnosti na restauraciji sistema, prosleđivanju napona hidroelektranama i termoelektranama i koordiniranim aktivnostima sa operatorom sistema (NOS BiH) na uključivanju objekata visokonaponske mreže u BiH i njihovim povezivanjem sa susednim sistemima - naveli su iz Elektroprivrede BiH.

Oglasili se nadležni u Hrvatskoj

O celom nestanku struje u Hrvatskoj se HEP.

Prekid stabdevanja električnom energijom u delovima Republike Hrvatske izazvao je međunarodni poremećaj koji je zahvatio više zemalja. Hrvatski operator prenosnog ssstava radi analizu sa operatorima ssstava susednih zemalja kako bi se utvrdio uzrok.

Za ublažavanje problema međunarodnog prekida stabdevanja električnom energijom Hrvatska elektroprivreda stavila je u puni pogon sve svoje proizvodne kapacitete kako bi HOPS mogao osigurati snabdevanje električnom energijom građana RH u što kraćem vremenskom roku. Što se tiče distribucijske mreže HEP-a, HEP - Operator distribucijskog sastava izveštava da na mreži nema oštećenja.

Oglasila se ministarka Đedović Handanović

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na Instagramu povodom nestanka struje u regionu, te saopština da je situacija sa električnom energijom u Srbiji je stabilna.

- Situacija sa električnom energijom u Srbiji je stabilna! Građani nemaju razloga za brigu. Sva energetska preduzeća zajedno rade i pratimo situaciju iz minuta u minut. Trudimo se da pomognemo i kolegama iz regiona. Razgovarala sam sa Petrom Đokićem, ministrom energiteke RS i stavila mu na raspolaganje svu potrebnu pomoć srpskog energetskog sistema - napisala je ministarka.

Vučić: STRUJA U SRBIJI NE SME DA NESTANE Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je ministarku energetike Dubravku Đedović Handanović da u Srbiji obezbedi da nema prekida u snabedavanju strujom i pozvao ljude iz svih sektora sistema za enegetsku bezbednost - EPS, EMS i druge, da njihovi radnici ne idu kućama već da svi budu angažovani na obezbeđivanju energije, jer Srbija mora da ima energiju sve vreme. Vučić je pozvao ljude iz energetskog sektora da dođu na sastanak u popodnevnim satima zajedno sa ministarkom Đedović Handanović.

Ministar energetike CG: Sistem pao zbog opterećenja, kvar se otklanja

Ministar energetike i rudarstva Crne Gore Saša Mujović izjavio je danas da je nestanak struje u Hrvatskoj, BiH, Albaniji i Crnoj Gori, problem regionalne prirode. Mujović je dodao da se radi na tome da se situacija normalizuje i da su operatori prenosnog sistema maksimalno fokusirani, mada se u ovom momentu još ne zna gde je kvar, prenosi RTCG.

- Radi se na tome da se obavi restauracija sistema - kazao je on. Mujović smatra da je do ovog problema došlo usled velikog opterećenja. - Naglo je porasla potrošnja zbog visoke temperature - naveo je on i dodao da se u situaciji visokih temperatura dešava da je vazdušno hlađenje slabije, a visoke temperature dovode do toga da vod ispadne.

Zbog ispada na mreži Crnogorskog elektro-prenosnog sistema (CEDIS) juče je bez napajanja bilo skoro čitavo područje Crne Gore, a. deo Podgorice dobio je struju nakon sat vremena.

- Naš elektro-energetski sistem je povratio naponske prilike", rekao je Mujović, koji veruje da će se sve vrlo brzo vratiti u normalu. "Električna energija dospeva do CEDIS-a, a CEDIS sada ima posla da je usmeri dalje prema gradovima. To može da potraje, jer CEDIS mora da reši situaciju u svakom gradu posebno", istakao je Mujović. On je dodao da je diskutabilno kada će se sve vratiti u normalu.

Saobraćajni kolaps u Sarajevu, određen broj građana zaglavljen u liftovima

Širom Bosne i Hercegodine došlo je do nestanka struje, što je u popodnevnik časovima izazvalo saobraćajni kolaps u Sarajevu, javlja portal Klix.ba.

Zbog prekida struje ne rade semaforima, a na raskrsnicama i putnim pravcima formirane su kolone automobila.

Određeni broj građana je ostao zaglavljen u liftovima, te na rešavanju tog problema rade vatrogasci.

Takođe, i kompanije zadužene za održavanje zgrada su uključene u spasavanje zaglavljenih građana.

Hrvatski ministar privrede: Mogući uzrok povećana potrošnja struje zbog visokih temperatura

Povodom nestanka struje širom zemlje, hrvatski minstar privrede Ante Šušnjar kaže da se utvrđuje uzrok, te da su dežurne ekipe na terenu, kao i da se nada da će svi građani u kratkom roku dobiti električnu energiju, prenosi Index.hr.

- Zvanično se uzrok ne zna. Može biti zbog visokih temperatura, velike potrošnje - naveo je Šušnjar.

Danko Blažević iz hrvatske elektroprivrede naveo je da prema preliminarnim informacijama, ispao dalekovod između Grčke i Albanije, što je dovelo do poremećaja tokova.

- To nije zvanično, to su zasad preliminarne informacije - rekao je Blažević.