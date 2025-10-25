Beograd

BAZENI I TERENI U RESNIKU I KNEŽEVCU: U Rakovici se planira izgradnja sportskog kompleksa

Branka Borisavljević

25. 10. 2025. u 14:48

STANOVNICI opštine Rakovica i okolnih naselja dobiće sportsko-rekreativni kompleks.

БАЗЕНИ И ТЕРЕНИ У РЕСНИКУ И КНЕЖЕВЦУ: У Раковици се планира изградња спортског комплекса

foto: Urbanistički zavod

Umesto planiranih privrednih zona, u Resniku i Kneževacu biće izgrađen sportski objekat. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove stavio je do 28. oktobra na javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije područja između trase železnice, ulica Sretena Popovića, 13. oktobra i obilaznice oko Beograda u Rakovici.

Na parcelama ukupne površine oko šest hektara, predviđena je izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa površine oko 20.000 metara kvadratnih. Kako se navodi, prostor će biti namenjeni za rekreativne aktivnosti stanovništva i treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na nacionalnom i lokalnom nivou.

Prema nacrtu plana, obavezna je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima i pomoćnim sadržajima, kao što su svlačionice, soba za rehabilitaciju. Takođe, u sklopu kompleksa mogu biti i sportske sale za mali fudbal, odbojku, košarku, rukomet, teretanu, tenis, padel, fitnes centar, spa centar, prostora za sportske klubove, sportske ambulante, sportske škole, uz prateće komercijalne delatnosti, trgovina i ugostiteljstvo, ali u funkciji sportske namene. U planu su i otvoreni bazeni i dečji bazeni sa toboganom, biciklistička staza i otvoreni sportski tereni.

Parcela na kojoj će nići sportski kompleks obuhvata deo privredne zone opštine Rakovica u neposrednoj blizini Topčiderske reke, između autoputske obilaznice oko Beograda, Ulice Oslobođenja i privredno-komercijalne zone uz Topčidersku reku. Privredne zone su tu predviđene Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave.

Naručilac plana je Služba glavnog urbaniste grada Beograda, na inicijativu Gradske opštine Rakovica, a dokument je izradio Urbanistički zavod Beograda.

