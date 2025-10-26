VEŠTAČKE TREPAVICE, TRENERKE, GOLI STOMACI Gde je granica? Pravila oblačenja u školi učenici često ne poštuju

INCIDENT u Medicinskoj školi na Zvezdari, kada je učenik povređen zbog nošenja navijačkog duksa, ponovo je otvorio pitanje pravila oblačenja u školama.

Foto: Trinaesta gimnazija

Iako je u osnovnim i srednjim školama zabranjeno nositi garderobu sa navijačkim obeležjima i političkim porukama, mnogi đaci to ne poštuju, ali i ne snose sankcije zbog toga. Ništa nije bolja situacija ni sa učenicima koji nisu "vatreni navijači".

Goli stomaci, pirsinzi, mini-suknje, bermude, veštački nokti i trepavice, šminka ili kratko rečeno "autfit" kao za odlazak na plažu ili izlazak, svakodnevna je slika u mnogim srednjim školama. I dok je nekada bilo nezamislivo da neko u školu dođe u trenerci, danas je to postao "dres kod". Kako bi pristojno odevanje u školi ponovi postalo "in", Trinaesta beogradska gimnazija je pre dve godine uvela pravila oblačenja.

- Zabranjeno je dolaziti nepristojno odeven, a to znači - u šortsevima ili bermudama, mini-suknjama, helankama, trenerkama, kratkim majicama koje otkrivaju stomak, majicama sa bretelama. Učenici koji budu dolazili u školu nepristojno odeveni, biće najpre dva puta opomenuti, a zatim će im biti umanjena ocena iz vladanja - propisala je škola.

Ovo obaveštenje i plakat o pravilima oblačenja izazvalo je burnu reakciju u javnosti. Brojniji su bili oni koji podržavaju da se u školu mora dolaziti pristojno odeven. Iako je mnogima čudno zašto se trenerka našla na listi zabranjenih, upravo je to bio i povod da se reaguje.

UNIFORME SAMO U PRIČI Iako je više puta najavljivano vraćanje uniformi u škole, sve je ostalo mrtvo slovo na papiru. Đačka uniforma se u osnovnim i srednjim školama u SFRJ koristila od 1950. do 1980. godine. Bila je jednostavnog kroja i teget boje, u formi mantila ili tunike, ali su je svi nazivali keceljom. Uniformu su kupovali roditelji u Robnim kućama "Beograd" i u drugim radnjama domaćih industrijskih giganata, kao što su bili "Ateks" i "Beteks". Đaci su mogli da nose i uniforme koje bi im šile mame ili bake. U Velikoj Britaniji školska uniforma je obavezna u svim školama, a učenici je doživljavaju kao deo poštovanja tradicije, a ne kao zastareli atribut. U Japanu je uniforma popularnija nego u Engleskoj. Najmodernijeg je dizajna, što potvrđuju junaci iz crtanih filmova i manga stripova.

- Dve trećine učenika dolazi u školu u trenerci - kaže Bojan Vučković. - To ni na šta ne liči. Ne znate da li ste na treningu ili utakmici. Do pre pet godina bilo je nezamislivo da neko dođe u školu u trenerci. Dukserice sa kapuljačom će biti dozvoljene, ali se kapuljača ne može stavljati na glavu. Ne razumem negativnu reakciju samo zato što tražimo da neko bude pristojno odeven.

Prema rečima Predraga Jovanovića, direktora Medicinske škole Beograd, zabranjeno je nositi bermude, kratke majice, mini-suknje i đaci se toga, uglavnom, pridržavaju. Velika većina učenika to poštuje, tim pre što se praktična nastava odvija u zdravstvenim ustanovama, gde se mora biti pristojno odeven ili će biti vraćen. Škole čak imaju pravo da učenike koji se ne pridržavaju zadatih pravila o odevanju udalje sa nastave i pošalju kući da se adekvatno obuku, a nastavnici taj izostanak đaka evidentiraju kao neopravdan.

- Nije samo problem u garderobi. U školu se ne sme dolaziti sa predugačkim noktima kao ni sa preteranom šminkom, u mini-suknjama. Ukoliko se pak i desi da se devojčice tako pojave, odmah treba obavestiti roditelje - smatra Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda. - Ako to ne pomogne, sledi udaljenje sa nastave dok se ne upristoje. Ne možemo dozvoliti da u školi izigravaju "vamp" žene. Profesori treba da pokažu đacima šta je pristojno oblačenje, a ne da oni sami dolaze u dekolteu ili na drugi neprimeren način.