TRKA "ZA SREĆNIJE DETINJSTVO": Humanitarna akcija Crvenog krsta Novog Beograda

Jovana Manić

13. 10. 2025. u 10:41

ODRŽANA je humanitarna trka pod sloganom "Za srećnije detinjstvo" koja je u Sportskom centru Studentski grad okupila veliki broj mališana u pratnji roditelja.

Moto ovogodišnje trke glasio je "Imamo cilj - dođi na start". Posle ukupno 17 trka dečaka i devojčica, podeljenih prema uzrastu, usledila je i "Trka zadovoljstva" u kojoj je kupovinom startnog broja po simboličnoj ceni od 100 dinara, učestvovala većina prisutnih.

Ove godine prikupljanje sredstava usmereno je na mnogobrojne aktivnosti podmlatka i omladine Crvenog krsta Novog Beograda.

Organizatori manifestacije su bili Crveni krst Novog Beograda u saradnji sa Crvenim krstom Zemuna.

