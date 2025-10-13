TRKA "ZA SREĆNIJE DETINJSTVO": Humanitarna akcija Crvenog krsta Novog Beograda
ODRŽANA je humanitarna trka pod sloganom "Za srećnije detinjstvo" koja je u Sportskom centru Studentski grad okupila veliki broj mališana u pratnji roditelja.
Moto ovogodišnje trke glasio je "Imamo cilj - dođi na start". Posle ukupno 17 trka dečaka i devojčica, podeljenih prema uzrastu, usledila je i "Trka zadovoljstva" u kojoj je kupovinom startnog broja po simboličnoj ceni od 100 dinara, učestvovala većina prisutnih.
Ove godine prikupljanje sredstava usmereno je na mnogobrojne aktivnosti podmlatka i omladine Crvenog krsta Novog Beograda.
Organizatori manifestacije su bili Crveni krst Novog Beograda u saradnji sa Crvenim krstom Zemuna.
